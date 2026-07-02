Caty McNally 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Caty McNally por 6-1, 6-2 en 1 hora y 9 minutos. En el primer set, Rybakina logró dos 'breaks', ganando el set 6-1. McNally no pudo romper el servicio de Rybakina en ningún juego. En el segundo set, Rybakina continuó con su dominio, consiguiendo dos 'breaks' más y cerrando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos jugados con su servicio. McNally, por su parte, tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 49% de los puntos jugados con su servicio.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###