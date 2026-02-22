Celta de Vigo 2 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 2 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 al Mallorca, gracias a una destacada actuación de Iago Aspas, quien fue decisivo en el ataque del equipo local. El partido se mantuvo sin goles hasta el minuto 85, momento en el que Aspas convirtió un penalti, marcando el primer gol del partido. Este penalti fue confirmado tras una revisión por el VAR, que respaldó la decisión inicial del árbitro de señalar la falta dentro del área. Posteriormente, en el tiempo añadido, Aspas volvió a marcar, esta vez asistido por Williot Swedberg, sellando la victoria para el Celta de Vigo.
El Celta de Vigo mostró una clara superioridad en términos de posesión de balón y remates, lo que refleja su dominio durante el partido. Con 22 remates y una posesión del 57%, el equipo local llevó la iniciativa y creó las oportunidades más claras. Este resultado deja al Celta en una posición favorable en la clasificación, sumando tres puntos importantes que contribuyen a su campaña en la liga. Por otro lado, el Mallorca luchó por encontrar su ritmo, reflejado en la limitada cantidad de remates y la posesión del balón, lo que finalmente no fue suficiente para desafiar al equipo de casa.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda (Jones El-Abdellaoui, min.79), Miguel Roman, Matias Vecino (Ilaix Moriba, min.69), Hugo Alvarez; Fer Lopez (Iago Aspas, min.69), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.68), Pablo Duran (Williot Swedberg, min.44).
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Toni Lato (Johan Mojica, min.68), Martin Valjent; Samu, Antonio Sanchez (Javi Llabres, min.86), Sergi Darder, Jan Virgili (Pablo Torre, min.77), Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.68), Vedat Muriqi (Mateo Joseph, min.77).
--GOLES.
1-0, min.85: Iago Aspas, de penalti.
2-0, min.90(+5): Iago Aspas (Williot Swedberg) .
Amarilla al banquillo, a Jagoba Arrasate del Mallorca en el minuto 88 .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Mario Melero y Valentin Pizarro. Amonestó a Borja Iglesias (min.90+8), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Vedat Muriqi (min.12), Omar Mascarell (min.47), Toni Lato (min.52), Johan Mojica (min.90+2), Antonio Raillo (min.90+8), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Celta.
Min.85: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Celta de Vigo!
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (19,689 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Mallorca
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 22
| 1
|Pases Totales
| 522
| 392
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 10
| 10
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 123
| 70
|Ataques Peligrosos
| 49
| 27
|Centros
| 13
| 10
|Saques de Banda
| 19
| 18
|Saques de Portería
| 4
| 11
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 0
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 25
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|05/04/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Celta
|06/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|13/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Celta
|07/03/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Real Madrid
|15/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Celta
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/02/2026 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Real Sociedad
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Mallorca
|15/03/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Espanyol