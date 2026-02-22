Celta de Vigo 2 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 2 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 2 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 20:33
Madrid, 22 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 al Mallorca, gracias a una destacada actuación de Iago Aspas, quien fue decisivo en el ataque del equipo local. El partido se mantuvo sin goles hasta el minuto 85, momento en el que Aspas convirtió un penalti, marcando el primer gol del partido. Este penalti fue confirmado tras una revisión por el VAR, que respaldó la decisión inicial del árbitro de señalar la falta dentro del área. Posteriormente, en el tiempo añadido, Aspas volvió a marcar, esta vez asistido por Williot Swedberg, sellando la victoria para el Celta de Vigo. El Celta de Vigo mostró una clara superioridad en términos de posesión de balón y remates, lo que refleja su dominio durante el partido. Con 22 remates y una posesión del 57%, el equipo local llevó la iniciativa y creó las oportunidades más claras. Este resultado deja al Celta en una posición favorable en la clasificación, sumando tres puntos importantes que contribuyen a su campaña en la liga. Por otro lado, el Mallorca luchó por encontrar su ritmo, reflejado en la limitada cantidad de remates y la posesión del balón, lo que finalmente no fue suficiente para desafiar al equipo de casa.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda (Jones El-Abdellaoui, min.79), Miguel Roman, Matias Vecino (Ilaix Moriba, min.69), Hugo Alvarez; Fer Lopez (Iago Aspas, min.69), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.68), Pablo Duran (Williot Swedberg, min.44).

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Toni Lato (Johan Mojica, min.68), Martin Valjent; Samu, Antonio Sanchez (Javi Llabres, min.86), Sergi Darder, Jan Virgili (Pablo Torre, min.77), Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.68), Vedat Muriqi (Mateo Joseph, min.77).

--GOLES.
1-0, min.85: Iago Aspas, de penalti.
2-0, min.90(+5): Iago Aspas (Williot Swedberg) .
Amarilla al banquillo, a Jagoba Arrasate del Mallorca en el minuto 88 .


--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Mario Melero y Valentin Pizarro. Amonestó a Borja Iglesias (min.90+8), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Vedat Muriqi (min.12), Omar Mascarell (min.47), Toni Lato (min.52), Johan Mojica (min.90+2), Antonio Raillo (min.90+8), por parte del MALLORCA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Celta.

Min.85: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Celta de Vigo!


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (19,689 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Mallorca
Goles 2 0
Remates Fuera 7 1
Remates 22 1
Pases Totales 522 392
Corners 7 2
Faltas 10 10
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 7 0
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 1 5
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 123 70
Ataques Peligrosos 49 27
Centros 13 10
Saques de Banda 19 18
Saques de Portería 4 11
Tratamientos 5 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 10
Paradas 0 5
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 61 25
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 48 25
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Celta 37 25
18 Descenso Mallorca 24 25
19 Descenso Levante 18 25
20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta
06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/03/2026 21:00 LaLiga Girona Celta
07/03/2026 21:00 LaLiga Celta Real Madrid
15/03/2026 18:30 LaLiga Betis Celta




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/02/2026 18:30 LaLiga Mallorca Real Sociedad
06/03/2026 21:00 LaLiga Osasuna Mallorca
15/03/2026 14:00 LaLiga Mallorca Espanyol


