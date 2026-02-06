Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 6 febrero 2026 23:01
Madrid, 6 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, Osasuna logró una victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo, con goles de Ante Budimir al minuto 35 y Raul Garcia al 79, mientras que por el lado local, Borja Iglesias igualó momentáneamente el marcador mediante un penalti en el minuto 53. El partido estuvo marcado por la revisión del VAR, que confirmó la decisión inicial del árbitro de otorgar un penalti a favor del Celta de Vigo tras dos momentos de tensión en los minutos 49 y 51, manteniendo así la decisión original sin cambios en ambas ocasiones. El Celta de Vigo mostró más iniciativa durante el partido, evidenciado en sus 19 remates y una posesión del 56%, frente a los 8 remates y el 44% de posesión de Osasuna. A pesar de la derrota, el Celta tuvo un desempeño destacado en ataque, con Borja Iglesias siendo una figura clave al convertir el penalti. Sin embargo, no fue suficiente para superar a un Osasuna efectivo que aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos en esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - OSASUNA 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.67), Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira (Jones El-Abdellaoui, min.83); Fer Lopez (Iago Aspas, min.83), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.75), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.67).

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.31), Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro (Abel Bretones, min.88), Victor Munoz, Aimar Oroz (Moi Gomez, min.88), Ruben Garcia (Asier Osambela, min.70), Ante Budimir (Raul Garcia, min.70).

--GOLES.
0-1, min.35: Ante Budimir (Raul Moro) .
1-1, min.53: Borja Iglesias, de penalti.
1-2, min.79: Raul Garcia (Alejandro Catena) .


--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rueda (min.56), Sergio Carreira (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Ruben Garcia (min.45+1), Valentin Rosier (min.90+2), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.49: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Celta.

Min.49: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Celta!

Min.51: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Celta.

Min.52: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Celta de Vigo!


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (18,705 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Osasuna
Goles 1 2
Remates Fuera 9 1
Remates 19 8
Pases Totales 300 210
Corners 7 3
Faltas 9 14
Posesión 56% 44%
Tiros Bloqueados 6 5
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 56 35
Ataques Peligrosos 25 23
Centros 18 22
Saques de Banda 13 13
Saques de Portería 5 10
Tratamientos 3 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 16 9
Paradas 0 3
Contra Golpes 2 5



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 55 22
2 Champions Real Madrid 54 22
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Betis 35 22
6 Conference League Espanyol 34 22
7 Permanencia Celta 33 23
8 Permanencia Osasuna 29 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna
01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta
04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/02/2026 14:00 LaLiga Espanyol Celta
22/02/2026 18:30 LaLiga Celta Mallorca
01/03/2026 19:00 LaLiga Girona Celta




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/02/2026 21:00 LaLiga Elche Osasuna
21/02/2026 18:30 LaLiga Osasuna Real Madrid
01/03/2026 19:00 LaLiga Valencia Osasuna


