Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 6 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, Osasuna logró una victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo, con goles de Ante Budimir al minuto 35 y Raul Garcia al 79, mientras que por el lado local, Borja Iglesias igualó momentáneamente el marcador mediante un penalti en el minuto 53. El partido estuvo marcado por la revisión del VAR, que confirmó la decisión inicial del árbitro de otorgar un penalti a favor del Celta de Vigo tras dos momentos de tensión en los minutos 49 y 51, manteniendo así la decisión original sin cambios en ambas ocasiones.
El Celta de Vigo mostró más iniciativa durante el partido, evidenciado en sus 19 remates y una posesión del 56%, frente a los 8 remates y el 44% de posesión de Osasuna. A pesar de la derrota, el Celta tuvo un desempeño destacado en ataque, con Borja Iglesias siendo una figura clave al convertir el penalti. Sin embargo, no fue suficiente para superar a un Osasuna efectivo que aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos en esta jornada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - OSASUNA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.67), Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira (Jones El-Abdellaoui, min.83); Fer Lopez (Iago Aspas, min.83), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.75), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.67).
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.31), Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro (Abel Bretones, min.88), Victor Munoz, Aimar Oroz (Moi Gomez, min.88), Ruben Garcia (Asier Osambela, min.70), Ante Budimir (Raul Garcia, min.70).
--GOLES.
0-1, min.35: Ante Budimir (Raul Moro) .
1-1, min.53: Borja Iglesias, de penalti.
1-2, min.79: Raul Garcia (Alejandro Catena) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rueda (min.56), Sergio Carreira (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Ruben Garcia (min.45+1), Valentin Rosier (min.90+2), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.49: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Celta.
Min.49: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Celta!
Min.51: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Celta.
Min.52: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Celta de Vigo!
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (18,705 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Osasuna
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 9
| 1
|Remates
| 19
| 8
|Pases Totales
| 300
| 210
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 9
| 14
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 56
| 35
|Ataques Peligrosos
| 25
| 23
|Centros
| 18
| 22
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 9
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|7
| Permanencia
| Celta
| 33
| 23
|8
| Permanencia
| Osasuna
| 29
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 14:00
| LaLiga
| Espanyol
| Celta
|22/02/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Mallorca
|01/03/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Celta
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/02/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Osasuna
|21/02/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Madrid
|01/03/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna