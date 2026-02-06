Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de febrero de 2026.

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, Osasuna logró una victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo, con goles de Ante Budimir al minuto 35 y Raul Garcia al 79, mientras que por el lado local, Borja Iglesias igualó momentáneamente el marcador mediante un penalti en el minuto 53. El partido estuvo marcado por la revisión del VAR, que confirmó la decisión inicial del árbitro de otorgar un penalti a favor del Celta de Vigo tras dos momentos de tensión en los minutos 49 y 51, manteniendo así la decisión original sin cambios en ambas ocasiones. El Celta de Vigo mostró más iniciativa durante el partido, evidenciado en sus 19 remates y una posesión del 56%, frente a los 8 remates y el 44% de posesión de Osasuna. A pesar de la derrota, el Celta tuvo un desempeño destacado en ataque, con Borja Iglesias siendo una figura clave al convertir el penalti. Sin embargo, no fue suficiente para superar a un Osasuna efectivo que aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos en esta jornada.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - OSASUNA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.67), Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira (Jones El-Abdellaoui, min.83); Fer Lopez (Iago Aspas, min.83), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.75), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.67).



OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.31), Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro (Abel Bretones, min.88), Victor Munoz, Aimar Oroz (Moi Gomez, min.88), Ruben Garcia (Asier Osambela, min.70), Ante Budimir (Raul Garcia, min.70).



--GOLES.

0-1, min.35: Ante Budimir (Raul Moro) .

1-1, min.53: Borja Iglesias, de penalti.

1-2, min.79: Raul Garcia (Alejandro Catena) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rueda (min.56), Sergio Carreira (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Ruben Garcia (min.45+1), Valentin Rosier (min.90+2), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.49: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Celta.



Min.49: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Celta!



Min.51: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Celta.



Min.52: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Celta de Vigo!





--ESTADIO.

Abanca Balaidos (18,705 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Osasuna Goles 1 2 Remates Fuera 9 1 Remates 19 8 Pases Totales 300 210 Corners 7 3 Faltas 9 14 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 6 5 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 56 35 Ataques Peligrosos 25 23 Centros 18 22 Saques de Banda 13 13 Saques de Portería 5 10 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 9 Paradas 0 3 Contra Golpes 2 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 7 Permanencia Celta 33 23 8 Permanencia Osasuna 29 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/02/2026 14:00 LaLiga Espanyol Celta 22/02/2026 18:30 LaLiga Celta Mallorca 01/03/2026 19:00 LaLiga Girona Celta









-Próximos partidos del Osasuna.

