Celta de Vigo 0 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 0 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 20:30
Madrid, 12 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Oviedo se impuso este viernes por 0-3 al Celta de Vigo en el partido de la jornada 31 de LaLiga, disputado en el estadio Abanca Balaidos. Los visitantes aprovecharon sus oportunidades, destacando la actuación de Federico Viñas, quien anotó dos de los tres goles. Alberto Reina abrió el marcador en el minuto 5, seguido por Viñas que aumentó la ventaja justo antes del descanso en el minuto 45. El delantero uruguayo selló la victoria en el 57', tras una asistencia de Thiago Fernández. A pesar de que el Celta tuvo mayor posesión y más remates, no logró concretar sus ocasiones, mientras que el Oviedo fue más efectivo en sus ataques. El VAR revisó y confirmó el tercer gol del Oviedo, asegurando la validez de la anotación. Con este resultado, el Celta se mantiene en la sexta posición, mientras que el Oviedo sigue luchando por salir de la zona de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - OVIEDO 3 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Oscar Mingueza, min.60), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Matias Vecino (Ilaix Moriba, min.46); Williot Swedberg (Ferran Jutgla, min.60), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.60), Andres Antanon (Iago Aspas, min.46).

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (David Costas, min.74), Ilyas Chaira (Rahim Alhassane, min.83), Alberto Reina (Santiago Colombatto, min.74), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.66), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.83).

--GOLES.
0-1, min.5: Alberto Reina.
0-2, min.45: Federico Vinas (Ilyas Chaira) .
0-3, min.57: Federico Vinas (Thiago Fernandez) .


--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Fer Lopez (min.56), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Nicolas Fonseca (min.69), Rahim Alhassane (min.90+2), por parte del OVIEDO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.58: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.

Min.59: META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Real Oviedo sigue siendo válido.


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,360 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Oviedo
Goles 0 3
Remates Fuera 1 2
Remates 9 8
Pases Totales 302 181
Corners 4 1
Faltas 9 13
Posesión 68% 32%
Tiros Bloqueados 2 1
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 58 49
Ataques Peligrosos 31 5
Centros 17 8
Saques de Banda 29 25
Saques de Portería 6 5
Tratamientos 0 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 11
Paradas 2 6
Contra Golpes 1 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 46 31
6 Conference League Celta 44 31
18 Descenso Elche 32 31
19 Descenso Real Oviedo 27 31
20 Descenso Levante 26 30



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/04/2026 21:30 LaLiga Barcelona Celta
26/04/2026 21:00 LaLiga Villarreal Celta
03/05/2026 19:00 LaLiga Celta Elche




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/04/2026 21:30 LaLiga Real Oviedo Villarreal
26/04/2026 16:15 LaLiga Real Oviedo Elche
03/05/2026 19:00 LaLiga Betis Real Oviedo


Contenido patrocinado