Celta de Vigo 0 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 0 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Oviedo se impuso este viernes por 0-3 al Celta de Vigo en el partido de la jornada 31 de LaLiga, disputado en el estadio Abanca Balaidos. Los visitantes aprovecharon sus oportunidades, destacando la actuación de Federico Viñas, quien anotó dos de los tres goles. Alberto Reina abrió el marcador en el minuto 5, seguido por Viñas que aumentó la ventaja justo antes del descanso en el minuto 45. El delantero uruguayo selló la victoria en el 57', tras una asistencia de Thiago Fernández. A pesar de que el Celta tuvo mayor posesión y más remates, no logró concretar sus ocasiones, mientras que el Oviedo fue más efectivo en sus ataques. El VAR revisó y confirmó el tercer gol del Oviedo, asegurando la validez de la anotación. Con este resultado, el Celta se mantiene en la sexta posición, mientras que el Oviedo sigue luchando por salir de la zona de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - OVIEDO 3 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Oscar Mingueza, min.60), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Matias Vecino (Ilaix Moriba, min.46); Williot Swedberg (Ferran Jutgla, min.60), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.60), Andres Antanon (Iago Aspas, min.46).
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (David Costas, min.74), Ilyas Chaira (Rahim Alhassane, min.83), Alberto Reina (Santiago Colombatto, min.74), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.66), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.83).
--GOLES.
0-1, min.5: Alberto Reina.
0-2, min.45: Federico Vinas (Ilyas Chaira) .
0-3, min.57: Federico Vinas (Thiago Fernandez) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Fer Lopez (min.56), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Nicolas Fonseca (min.69), Rahim Alhassane (min.90+2), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.58: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.
Min.59: META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Real Oviedo sigue siendo válido.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,360 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Oviedo
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 2
|Remates
| 9
| 8
|Pases Totales
| 302
| 181
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 58
| 49
|Ataques Peligrosos
| 31
| 5
|Centros
| 17
| 8
|Saques de Banda
| 29
| 25
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 11
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
|20
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/04/2026 21:30
| LaLiga
| Barcelona
| Celta
|26/04/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Celta
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Elche
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/04/2026 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Villarreal
|26/04/2026 16:15
| LaLiga
| Real Oviedo
| Elche
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Oviedo