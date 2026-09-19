Celta de Vigo 5 - 0 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

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El Celta de Vigo ha ganado este sábado por 5-0 al Racing en un partido disputado en el Abanca Balaidos. El conjunto local dominó el encuentro, aprovechando su mayor posesión y eficacia en ataque. Hugo González abrió el marcador en el minuto 32 desde el punto de penalti, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Ilaix Moriba amplió la ventaja antes del descanso en el minuto 43. En la segunda mitad, Miguel Román anotó el tercero en el minuto 69, y Pablo Durán cerró la goleada con dos tantos, uno en el minuto 78 y otro en el tiempo de descuento, asistido por Hugo Álvarez. A pesar de los intentos del Racing, el equipo visitante no pudo encontrar el camino al gol, con Ionut Andrei Radu destacándose en la portería del Celta.

Con esta victoria, el Celta de Vigo suma tres puntos más, pero sigue fuera de los puestos europeos, mientras que el Racing se mantiene en la parte baja de la tabla. El partido fue controlado por el Celta, que tuvo más remates y una ligera ventaja en posesión del balón. Pablo Durán fue el jugador más participativo en el ataque del Celta, contribuyendo con dos goles en la recta final del encuentro. El Racing, por su parte, no logró convertir sus oportunidades en goles, a pesar de tener más pases totales durante el partido. La actuación del VAR fue determinante en el primer gol del Celta, al confirmar el penalti que abrió el marcador. Sin expulsiones, el encuentro se desarrolló con normalidad, aunque el Racing acumuló más tarjetas amarillas. Con 31 jornadas aún por disputar, ambos equipos deberán seguir luchando por mejorar sus posiciones en la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 5 - RACING 0 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda (Sergio Carreira, min.46), Miguel Roman (Hugo Burcio, min.84), Ilaix Moriba, Hugo Alvarez; Hugo Gonzalez (Pablo Duran, min.46), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.64), Williot Swedberg (Javi Galan, min.64).RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla (Aaron Martin Caricol, min.63), Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Inigo Vicente, Ivan Martin (Inigo Sainz-Maza, min.84), Pablo Garcia (Asier Villalibre, min.63), Andre Almeida (Sergio Canales, min.63), Iker Luque, Yassir Zabiri (Giorgi Guliashvili, min.75).

-GOLES

1-0, min.32: Hugo Gonzalez, de penalti.2-0, min.43: Ilaix Moriba.3-0, min.69: Miguel Roman.4-0, min.78: Pablo Duran (Borja Iglesias) .5-0, min.90(+2): Pablo Duran (Hugo Alvarez) .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Carlos del Cerro y Jorge Figueroa. Amonestó a Javi Rueda (min.45+4), Yoel Lago (min.73), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Yassir Zabiri (min.57), Jeanuel Belocian (min.65), Pablo Ramon (min.75), Sergio Canales (min.90), por parte de RACING.

-INCIDENCIAS VAR

Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celta.Min.31: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Celta.

-ESTADIO

Abanca Balaidos televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Racing Goles 5 0 Remates Fuera 3 4 Remates 11 9 Pases Totales 427 606 Corners 3 3 Faltas 10 11 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 0 0 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 90 76 Ataques Peligrosos 44 37 Centros 1 2 Saques de Banda 4 13 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 5 3 Contra Golpes 2 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 11 7 11 Permanencia Celta 7 7 14 Permanencia Racing 7 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

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