Chequia 1 - 1 Sudáfrica | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Chequia 1 - 1 Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

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Chequia y Sudáfrica empataron este jueves 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El conjunto checo se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Michal Sadilek en el minuto 6, tras una asistencia de Alexandr Sojka. A pesar de que Chequia comenzó con ventaja, Sudáfrica tomó el control del juego, dominando la posesión con un 62% y realizando más remates a puerta. La presión de los sudafricanos dio sus frutos en el minuto 83 cuando Teboho Mokoena empató el partido de penalti. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador no se movió más, dejando a ambos conjuntos con un punto en el grupo.

El jugador más participativo en el ataque fue Teboho Mokoena, quien no solo anotó el gol del empate, sino que también fue una pieza clave en el centro del campo para Sudáfrica. A lo largo del partido, no se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado. El encuentro se disputó sin incidentes significativos en el arbitraje, y ambos equipos deberán mejorar su efectividad de cara a sus próximos compromisos en el grupo para asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CHEQUIA 1 - SUDÁFRICA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CHEQUIA: Matej Kovar; Tomas Holes, Ladislav Krejci, Robin Hranac; Vladimir Coufal, Vladimir Darida (Pavel Sulc, min.55), Lukas Cerv (David Zima, min.78), Alexandr Sojka (Jaroslav Zeleny, min.55), Michal Sadilek (Tomas Soucek, min.67); Patrik Schick, Adam Hlozek (Lukas Provod, min.67).



SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Relebohile Mofokeng, min.46); Thapelo Maseko (Kamogelo Sebelebele, min.84), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa, min.66), Oswin Appollis.



--GOLES.

1-0, min.6: Michal Sadilek (Alexandr Sojka) .

1-1, min.83: Teboho Mokoena, de penalti.





--ÁRBITRO.

Tori Penso, asistido en las bandas por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, en el VAR: Tatiana Guzman y Joseph Dickerson. Amonestó a Ladislav Krejci (min.75), por parte de CHEQUIA. Amonestó a Teboho Mokoena (min.33), Thalente Mbatha (min.40), por parte de SUDÁFRICA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Mercedes-Benz Stadium (67,442 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Chequia Sudáfrica Goles 1 1 Remates Fuera 6 5 Remates 13 16 Pases Totales 335 565 Corners 5 5 Faltas 12 10 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 4 7 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 69 119 Ataques Peligrosos 31 40 Centros 17 15 Saques de Banda 16 14 Saques de Portería 7 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 13 14 Paradas 3 2 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 3 1 2 Clasificado Corea del Sur 3 1 3 Tercero ¿? Chequia 1 2 4 Eliminado Sudáfrica 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa









-Últimos Resultados de Chequia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de Sudáfrica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Próximos partidos de Chequia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Czechia Mexico









-Próximos partidos de Sudáfrica.

