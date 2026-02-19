Clara Tauson 1 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de febrero de 2026.





La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo de Dubai, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la danesa Clara Tauson (6-3, 2-6, 6-4) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Pegula y la lucha constante de Tauson. Pegula, mostrando una notable eficacia en su servicio, logró un 58% de efectividad en su primer servicio y salvó 4 de 5 puntos de break, mientras que Tauson, a pesar de su esfuerzo, consiguió un 63% de efectividad en su primer saque pero solo pudo salvar 1 de 3 puntos de break. A lo largo del partido, Pegula demostró una mayor solidez en los momentos clave, lo que le permitió llevarse la victoria después de un intenso duelo. Este triunfo no solo refleja la fortaleza de Pegula en la competición sino también su capacidad para mantenerse firme bajo presión, avanzando así a la siguiente ronda del Dubai Duty Free Tennis Championships, un torneo que reúne a algunas de las mejores tenistas del circuito WTA en el Dubai Duty Free Tennis Centre.



