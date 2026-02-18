Coco Gauff 2 - 1 Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la belga Elise Mertens con un resultado de 2-6, 7-6, 6-3 en un emocionante partido. El encuentro, marcado por intensos intercambios y momentos críticos, se decidió en tres sets donde ambos jugadores mostraron su habilidad y determinación. En el primer set, Mertens logró imponerse con un sólido juego de servicio, consiguiendo un break temprano que le permitió tomar la delantera y cerrar el set a su favor. Sin embargo, Gauff no se dejó intimidar y respondió con una impresionante remontada en el segundo set, forzando un tiebreak que finalmente ganó, equilibrando el marcador. El tercer y decisivo set mostró a una Gauff determinada, que logró quebrar el servicio de Mertens en momentos clave, asegurando su victoria y el avance a la siguiente ronda del torneo. Gauff, conocida por su poderoso servicio y su capacidad de lucha, no concedió ningún set por la vía rápida, demostrando su fortaleza tanto en el servicio como en el juego desde el fondo de la pista. Este triunfo no solo subraya el talento y la perseverancia de Gauff, sino que también la posiciona como una de las favoritas para continuar avanzando en el torneo. Su próximo desafío serán los cuartos de final, donde buscará mantener su nivel de juego para acercarse aún más al título del Dubai Duty Free Tennis Championships.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





