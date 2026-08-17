Coco Gauff 2 - 1 Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova por 2-1 (2-6, 6-4, 6-1) en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 2 horas y 32 minutos. En el primer set, Liudmila Samsonova tomó la delantera al romper el servicio de Coco Gauff en el primer juego y mantener su propio servicio en los juegos siguientes, cerrando el set con un marcador de 6-2. Coco Gauff no logró romper el servicio de Samsonova durante este set, lo que fue clave para el resultado. En el segundo set, Coco Gauff mejoró su rendimiento, logrando mantener su servicio en los juegos cruciales y rompiendo el servicio de Samsonova para llevarse el set por 6-4. Gauff mostró una mayor efectividad en su primer servicio, lo cual fue determinante para igualar el partido. En el tercer y decisivo set, Coco Gauff dominó completamente, rompiendo el servicio de Samsonova en varias ocasiones y cerrando el set con un contundente 6-1. Gauff no concedió ningún break en este set, lo que le permitió asegurar su victoria y avanzar a la siguiente ronda. En términos de estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio durante el partido, ganando un 59% de los puntos jugados con su servicio.



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