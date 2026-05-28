Coco Gauff 2 - 0 Mayar Sherif: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la egipcia Mayar Sherif por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Coco Gauff logró cuatro 'breaks' mientras que Mayar Sherif consiguió dos. El set finalizó 6-3 a favor de Gauff. En el segundo set, Gauff mantuvo su dominio con tres 'breaks' y solo perdió su servicio en una ocasión, cerrando el set 6-2. Estadísticamente, Gauff tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos con su servicio y el 60% de los puntos de devolución. Realizó 2 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.



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