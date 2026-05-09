Coco Gauff 2 - 1 Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la argentina Solana Sierra por 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Solana Sierra se impuso por 7-5, rompiendo el servicio de Gauff en tres ocasiones. Gauff logró dos 'breaks', pero no fueron suficientes para llevarse el set. En el segundo set, Gauff dominó completamente, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Sierra en tres ocasiones sin conceder ningún juego. En el tercer y decisivo set, Gauff se recuperó de un inicio complicado, donde Sierra comenzó con una ventaja de 3-0. Gauff logró cuatro 'breaks' para cerrar el set 6-4 y avanzar a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 57% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró salvar 4 de los 14 puntos de quiebre en contra. Solana Sierra, por su parte, tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 48% de los puntos jugados con su servicio, salvando 14 de los 20 puntos de quiebre en contra.



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