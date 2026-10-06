Coco Gauff 2 - 0 Xinran Sun: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la china Xinran Sun (7-5, 6-1) en un tiempo de 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Coco Gauff rompió el servicio de Xinran Sun en tres ocasiones, mientras que Xinran Sun logró dos 'breaks'. El set terminó 7-5 a favor de Gauff. En el segundo set, Gauff fue dominante, rompiendo el servicio de Sun en cuatro ocasiones y cerrando el set 6-1. Coco Gauff no concedió ningún set, destacando en sus estadísticas de saque con un 59% de primeros servicios y ganando el 62% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



