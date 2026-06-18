Corentin Moutet 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los cuartos de final del torneo HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Corentin Moutet por 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Alejandro Davidovich Fokina logró romper el servicio de Corentin Moutet en el tercer juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-4. En el segundo set, Davidovich Fokina comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Moutet en los primeros dos juegos para tomar una ventaja de 3-0. Aunque Moutet recuperó un break en el cuarto juego, Davidovich Fokina mantuvo su servicio y consiguió otro break en el noveno juego para cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un porcentaje de primer servicio del 74% y ganó el 66% de los puntos con su servicio. Además, logró 3 breaks a lo largo del partido y no cometió ninguna doble falta en el segundo set.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###