Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

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La selección de Costa de Marfil se impuso este lunes por 1-0 a Ecuador en un disputado encuentro del Grupo E del Mundial 2026, celebrado en el Lincoln Financial Field. El único tanto del partido llegó en el minuto 90 gracias a Amad Diallo, quien aprovechó una asistencia de Wilfried Singo para batir al portero ecuatoriano Hernan Galindez. A pesar de que Ecuador dominó la posesión del balón con un 57% y realizó 12 remates, no logró concretar sus oportunidades, mientras que los marfileños, con 15 disparos, fueron más efectivos en los momentos clave del partido. El jugador más participativo en ataque para Costa de Marfil fue Amad Diallo, quien ingresó en el minuto 56 y finalmente marcó el gol decisivo.

A lo largo del encuentro, ambos equipos mostraron un juego físico, reflejado en las 23 faltas cometidas y las cuatro tarjetas amarillas mostradas por el árbitro Francois Letexier. Costa de Marfil, a pesar de tener menos posesión, supo aprovechar sus oportunidades y mantener su portería a cero, destacando la actuación de su defensa y del portero Yahia Fofana. Ecuador, por su parte, no pudo capitalizar su dominio del balón y se marcha sin puntos de este primer partido de la fase de grupos. Sin incidentes relevantes del VAR, el encuentro se desarrolló sin grandes controversias arbitrales.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COSTA DE MARFIL 1 - ECUADOR 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue (Odilon Kossounou, min.89), Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomande, Franck Kessie, Seko Fofana (Ibrahim Sangare, min.77), Bazoumana Toure (Amad Diallo, min.56); Nicolas Pepe (Christ Inao Oulai, min.77), Elye Wahi (Ange-Yoan Bonny, min.56).



ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco (Jackson Porozo, min.62), Joel Ordonez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moises Caicedo, John Yeboah (Angelo Preciado, min.62), Piero Hincapie; Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodriguez, min.77), Alan Minda (Nilson Angulo, min.56).



--GOLES.

1-0, min.90: Amad Diallo (Wilfried Singo) .





--ÁRBITRO.

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jarred Gillett y Willy Delajod. Amonestó a Seko Fofana (min.28), Franck Kessie (min.38), Guela Doue (min.40), por parte de COSTA DE MARFIL. Amonestó a Jackson Porozo (min.73), por parte de ECUADOR.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Lincoln Financial Field



-Estadísticas del partido.

Estadística Costa de Marfil Ecuador Goles 1 0 Remates Fuera 8 8 Remates 15 12 Pases Totales 447 462 Corners 3 5 Faltas 10 13 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 91 101 Ataques Peligrosos 61 47 Centros 13 12 Saques de Banda 14 14 Saques de Portería 10 10 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 13 10 Paradas 1 3 Contra Golpes 4 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 3 1 2 Clasificado Costa de Marfil 3 1 3 Tercero ¿? Ecuador 0 1 4 Eliminado Curazao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Últimos Resultados de Costa de Marfil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Últimos Resultados de Ecuador.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Próximos partidos de Costa de Marfil.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Germany Ivory Coast 25/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Curacao Ivory Coast









-Próximos partidos de Ecuador.

