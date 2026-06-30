Costa de Marfil 1 - 2 Noruega | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Costa de Marfil 1 - 2 Noruega: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

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Noruega ha vencido este martes a Costa de Marfil por 1-2 en el Dallas Stadium, en un partido correspondiente a la fase eliminatoria del Mundial de Fútbol 2026. El conjunto noruego se adelantó en el marcador con un gol de Antonio Nusa en el minuto 39, tras una asistencia de Martin Oedegaard. A pesar de que Costa de Marfil igualó el encuentro con un tanto de Amad Diallo en el minuto 74, asistido por Nicolas Pepe, el equipo europeo aseguró su victoria con un gol de Erling Haaland en el minuto 86, gracias a una jugada de Patrick Berg. Noruega mostró un mayor control del juego, reflejado en su superioridad en posesión de balón y remates a puerta.

El partido se mantuvo intenso, con Noruega aprovechando sus oportunidades a pesar de la presión de Costa de Marfil, que generó más ataques peligrosos y corners. La actuación destacada de Martin Oedegaard fue crucial para el equipo escandinavo, participando activamente en el ataque y contribuyendo con una asistencia. A pesar de la tarjeta amarilla recibida por Antonio Nusa en los minutos finales del primer tiempo, el equipo noruego se mantuvo firme y logró avanzar a la siguiente ronda del torneo, dejando a Costa de Marfil eliminado de la competición. El encuentro se desarrolló sin incidencias del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COSTA DE MARFIL 1 - NORUEGA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Bazoumana Toure, min.90+3); Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Christ Inao Oulai (Amad Diallo, min.60); Nicolas Pepe (Oumar Diakite, min.87), Ange-Yoan Bonny (Elye Wahi, min.60), Yan Diomande (Evann Guessand, min.90+3).



NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Marcus Holmgren Pedersen (Fredrik Aursnes, min.83), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.71), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, min.71).



--GOLES.

0-1, min.39: Antonio Nusa (Martin Oedegaard) .

1-1, min.74: Amad Diallo (Nicolas Pepe) .

1-2, min.86: Erling Haaland (Patrick Berg) .





--ÁRBITRO.

Jesus Valenzuela, asistido en las bandas por Jorge Urrego y Tulio Moreno, en el VAR: Juan Lara y Juan Soto. por parte de COSTA DE MARFIL. Amonestó a Antonio Nusa (min.45+1), por parte de NORUEGA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Dallas Stadium (69,665 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Costa de Marfil Noruega Goles 1 2 Remates Fuera 6 2 Remates 14 9 Pases Totales 401 473 Corners 14 3 Faltas 6 7 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 68 116 Ataques Peligrosos 54 58 Centros 27 11 Saques de Banda 16 23 Saques de Portería 3 12 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 9 8 Paradas 1 4 Contra Golpes 2 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway









-Últimos Resultados de Costa de Marfil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway 25/06/2026 World Cup Grp. E Curacao 0-2 Ivory Coast 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Últimos Resultados de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway









-Próximos partidos de Noruega.

