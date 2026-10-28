Cristina Bucsa 1 - 2 Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Pan Pacific Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.





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La tenista australiana Maya Joint ha avanzado a los cuartos de final del torneo Pan Pacific Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa en un partido que terminó con un resultado de 6-1, 2-6, 6-4 en una duración de aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Maya Joint dominó al ganar 6-1, logrando romper el servicio de Bucsa en dos ocasiones. En el segundo set, Bucsa reaccionó con fuerza, ganando 6-2 y rompiendo el servicio de Joint tres veces. En el tercer y decisivo set, Joint se impuso 6-4, asegurando su victoria con un quiebre crucial en el séptimo juego. En cuanto a las estadísticas de servicio, Cristina Bucsa tuvo un porcentaje de primer servicio del 72% y ganó el 39% de los puntos con su primer servicio. Por otro lado, Maya Joint tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 33% de los puntos con el mismo.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



