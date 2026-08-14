Cristina Bucsa 2 - 1 Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.





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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la húngara Panna Udvardy por 6-2, 1-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Bucsa logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Udvardy en los juegos 5 y 7, llevándose el set 6-2. En el segundo set, Udvardy dominó, consiguiendo tres 'breaks' y ganando 6-1. El tercer set fue más disputado, con Bucsa rompiendo el servicio de Udvardy en el juego 12 para cerrar el set 7-5. Estadísticas destacadas de saque para Cristina Bucsa incluyen un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de los puntos con su primer saque y salvando 7 de 12 puntos de 'break'.



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