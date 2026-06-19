Daniel Altmaier 2 - 1 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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El tenista alemán Daniel Altmaier ha avanzado a las semifinales del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-7, 6-4 en 2 horas y 43 minutos. En el primer set, Daniel Altmaier rompió el servicio de Medvedev en el primer juego y mantuvo su servicio durante todo el set, ganando 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Medvedev ganó el tie-break 8-6. En el tercer set, hubo múltiples quiebres de servicio, pero Altmaier logró romper el servicio de Medvedev en el noveno juego y mantuvo su servicio para ganar 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Altmaier tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 57% de los puntos con su primer saque y el 44% con su segundo saque. Además, logró 15 aces y cometió 7 dobles faltas.



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