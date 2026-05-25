Daniel Merida Aguilar 0 - 3 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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Ben Shelton ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 6-3, 6-3, 6-4 en una duración de 1 hora y 41 minutos. En el primer set, Ben Shelton rompió el servicio de Daniel Merida Aguilar en el segundo juego y mantuvo todos sus servicios, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Shelton volvió a romper el servicio de Merida en el quinto y noveno juego, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego, donde Shelton logró romper el servicio de Merida para cerrar el set y el partido con un 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 76% de efectividad en el primer servicio para Shelton, quien también ganó el 75% de los puntos jugados con su servicio. Además, Shelton logró 6 aces y 3 break points ganados durante el encuentro.



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