Daniel Merida Aguilar 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open de Viena, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 7-6, 6-1 en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, ambos jugadores lograron varios 'breaks'. Daniel Merida Aguilar comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Medvedev en el segundo juego y manteniendo su servicio para ponerse 3-0. Sin embargo, Medvedev recuperó terreno, rompiendo el servicio de Merida en el séptimo y noveno juego, igualando el marcador a 5-5. Finalmente, el set se decidió en un 'tie-break', que Medvedev ganó 7-5. En el segundo set, Medvedev mostró un dominio claro, rompiendo el servicio de Merida en el segundo y sexto juego. Medvedev mantuvo su servicio en todos sus juegos, cerrando el set 6-1 y asegurando su victoria sin ceder ningún set. En cuanto a las estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 65% de los puntos con su servicio, mientras que Merida Aguilar tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 52% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



