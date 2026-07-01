Daniel Merida Aguilar 1 - 3 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 en 2 horas y 13 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Daniel Merida Aguilar ganó el set por 6-3. Logró un break en el sexto juego y mantuvo su servicio en el noveno juego para cerrar el set. - **Set 2:** Daniil Medvedev se impuso 6-3. Consiguió un break en el sexto juego y mantuvo su servicio en el noveno juego para ganar el set. - **Set 3:** Medvedev ganó 7-5. Rompió el servicio de Merida Aguilar en el quinto y undécimo juego, asegurando el set al mantener su servicio en el duodécimo juego. - **Set 4:** Medvedev cerró el partido con un 6-2. Logró breaks en el primer y séptimo juego y mantuvo su servicio en el octavo juego para ganar el set y el partido. **Estadísticas destacadas:** - **Daniil Medvedev:** - 1st Serve Percentage: 70% - Aces: 13 - Double Faults: 3 - Total Points Won: 125 - **Daniel Merida Aguilar:** - 1st Serve Percentage: 70% - Aces: 2 - Double Faults: 1 - Total Points Won: 106



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