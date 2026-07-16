Daniel Merida Aguilar 2 - 0 Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de julio de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a las semifinales del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Titouan Droguet por la vía rápida (6-1, 6-3) en 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Titouan Droguet en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Merida Aguilar continuó con su dominio al romper el servicio de Droguet dos veces, asegurando el set y el partido con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Merida Aguilar tuvo un 79% de efectividad en su primer servicio, ganando el 78% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, no concedió ningún punto de quiebre a su rival durante todo el partido.



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