Daniel Merida Aguilar 2 - 0 Zizou Bergs: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al belga Zizou Bergs por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 19 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Zizou Bergs en el cuarto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva para cerrar el set 6-3. En el segundo set, Merida Aguilar continuó con su dominio al romper el servicio de Bergs en el primer juego y nuevamente en el séptimo, asegurando así el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Merida Aguilar tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando 33 de los 39 puntos jugados con su primer saque. Además, salvó 3 puntos de quiebre en el partido, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



