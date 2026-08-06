Daniil Medvedev 0 - 2 Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





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El tenista neerlandés Botic van de Zandschulp ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Botic van de Zandschulp logró tres quiebres de servicio, mientras que Medvedev consiguió dos. Van de Zandschulp ganó el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres, con Van de Zandschulp logrando tres y Medvedev dos. El set se decidió en un tie-break, que ganó Van de Zandschulp 7-5. En términos de estadísticas de saque, Van de Zandschulp tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de los puntos con su primer saque y el 54% de los puntos totales. Por otro lado, Medvedev tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer saque y el 46% de los puntos totales.



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