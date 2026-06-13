Daniil Medvedev 2 - 1 Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al croata Marin Cilic por 6-2, 3-6, 6-1. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Cilic en los juegos 1 y 5, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Cilic respondió con dos 'breaks', rompiendo el servicio de Medvedev en los juegos 4 y 6, llevándose el set por 6-3. En el tercer set, Medvedev dominó con tres 'breaks', rompiendo el servicio de Cilic en los juegos 2, 4 y 6, para cerrar el set y el partido con un 6-1. Medvedev mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 68% y ganando el 69% de sus puntos de servicio en el partido.



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