Daniil Medvedev 0 - 2 Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Matteo Berrettini ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al ruso Daniil Medvedev (6-0, 6-0) en un partido que duró menos de una hora. En el primer set, Berrettini logró romper el servicio de Medvedev en tres ocasiones, llevándose el set por 6-0. En el segundo set, el patrón se repitió, con Berrettini rompiendo nuevamente el servicio de Medvedev en tres ocasiones para cerrar el set y el partido con otro 6-0. Estadísticamente, Matteo Berrettini tuvo un 1st Serve Percentage del 65% y ganó el 76% de sus puntos de servicio. Además, no cometió dobles faltas y no concedió ningún break point a su rival. En contraste, Daniil Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage del 41% y cometió 5 dobles faltas durante el encuentro.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###