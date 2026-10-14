Daniil Medvedev 2 - 0 Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 7-5 en 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Medvedev logró un break crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio en el resto de los juegos para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Medvedev consiguió romper el servicio de Tsitsipas para luego mantener el suyo y ganar el set 7-5. Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 73% de sus puntos de servicio, mientras que Tsitsipas tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 63% de sus puntos de servicio. Ambos jugadores cometieron una doble falta cada uno, y Medvedev logró 8 aces frente a los 4 de Tsitsipas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



