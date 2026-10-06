Daria Snigur 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Daria Snigur por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-2 en 1 hora y 2 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Daria Snigur en cuatro ocasiones, mientras que Snigur consiguió dos breaks. Andreeva mantuvo su servicio en dos juegos, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Andreeva continuó con su dominio al romper el servicio de Snigur tres veces. Snigur logró mantener su servicio en un juego, pero no fue suficiente para detener a Andreeva, quien cerró el set nuevamente con un 6-2. Estadísticamente, Andreeva tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su primer saque y consiguiendo 6 aces durante el partido. No cometió dobles faltas, lo que contribuyó a su sólida actuación en el servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



