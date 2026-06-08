Daria Snigur 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de junio de 2026.





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La tenista ucraniana Daria Snigur ha avanzado a los octavos de final del torneo Libema Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Paula Badosa por 6-1, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Daria Snigur mostró un dominio contundente, logrando romper el servicio de Paula Badosa en tres ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Snigur no concedió ningún break en este set, destacando su efectividad con el primer saque, con un porcentaje de acierto del 76%. El segundo set fue más disputado, con ambas jugadoras intercambiando breaks. Snigur rompió el servicio de Badosa en dos ocasiones, mientras que Badosa logró tres breaks. Finalmente, el set se decidió en un tie-break que Snigur ganó 7-6, asegurando así su paso a la siguiente ronda del torneo.



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