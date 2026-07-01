Dayana Yastremska 1 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Dayana Yastremska en dos ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, el juego fue más reñido, con múltiples intercambios de breaks entre ambas jugadoras. Finalmente, Dayana Yastremska se impuso en el tie-break por 7-6. En el tercer set, Jessica Bouzas Maneiro dominó, rompiendo el servicio de Yastremska tres veces y cerrando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Bouzas Maneiro tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 62% de los puntos con su primer saque y el 49% con su segundo. Además, Bouzas Maneiro consiguió 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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