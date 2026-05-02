Deportivo Alavés 2 - 4 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

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El Athletic se impuso este martes por 2-4 al Deportivo Alavés en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Mendizorroza. El equipo local comenzó adelantándose en el marcador gracias a un gol de Antonio Blanco en el minuto 8. Sin embargo, el conjunto visitante igualó el marcador al inicio de la segunda mitad con un tanto de Robert Navarro en el minuto 46. El Alavés volvió a ponerse por delante con un gol de Nahuel Tenaglia en el minuto 68, pero el Athletic respondió con contundencia. Oihan Sancet empató nuevamente el partido en el minuto 74, y Nico Williams, con dos goles en los minutos 83 y 87, selló la victoria para los visitantes. El VAR anuló un penalti a favor del Alavés en el minuto 45, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Nico Williams fue el jugador más destacado en ataque para el Athletic, siendo clave en la remontada.

Con esta victoria, el Athletic se mantiene en la octava posición de la tabla con 47 puntos en 34 partidos, aún con opciones de alcanzar puestos europeos, mientras que el Deportivo Alavés, que continúa en la lucha por evitar el descenso, permanece en el puesto 17 con 36 puntos. La igualdad en la posesión y el número de remates reflejan lo disputado del encuentro, aunque el equipo visitante supo aprovechar mejor sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - ATHLETIC DE BILBAO 4 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.62), Antonio Blanco, Denis Suarez (Jon Guridi, min.62); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Carles Alena, min.73).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.73), Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Alejandro Rego, Inaki Williams (Robert Navarro, min.46), Unai Gomez (Oihan Sancet, min.46), Nico Williams (Adama Boiro, min.89), Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.8: Antonio Blanco (Angel Perez) .

1-1, min.46: Robert Navarro.

2-1, min.68: Nahuel Tenaglia (Abderrahman Rebbach) .

2-2, min.74: Oihan Sancet.

2-3, min.83: Nico Williams (Gorka Guruzeta) .

2-4, min.87: Nico Williams (Gorka Guruzeta) .

Amarilla al banquillo, a Ernesto Valverde del Athletic Bilbao en el minuto 41 .

Penalty pitado a favor del Alavés anulado, que había cometido Alejandro Rego en el minuto 45 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: David Galvez y Jorge Figueroa. Amonestó a Antonio Martinez (min.28), Pablo Ibanez (min.49), Antonio Blanco (min.59), Carles Alena (min.90+2), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.59), Nico Williams (min.76), Mikel Jauregizar (min.84), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45: ¡PENALTI! - Alejandro Rego del Athletic Bilbao comete un penalti contra Antonio Martinez.



Min.45: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Deportivo Alavés.



Min.45(+2) : ¡Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió anular el penal para el Deportivo Alavés!





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Athletic de Bilbao Goles 2 4 Remates Fuera 1 4 Remates 7 10 Pases Totales 402 402 Corners 4 6 Faltas 8 13 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 4 Ataques 81 120 Ataques Peligrosos 41 49 Centros 7 10 Saques de Banda 26 19 Saques de Portería 7 3 Tratamientos 1 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 13 12 Paradas 0 2 Contra Golpes 1 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 44 33 8 Permanencia Athletic Bilbao 44 34 17 Permanencia Alavés 36 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao 16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés 13/05/2026 21:30 LaLiga Alavés Barcelona 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Alavés









-Próximos partidos del Athletic.

