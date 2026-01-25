Deportivo Alavés 2 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés logró una victoria por 2-1 sobre el Betis, en un encuentro marcado por la intensidad y las decisiones cruciales. Los goles del partido llegaron por parte de Carlos Vicente y Antonio Martinez para el Alavés, mientras que Abdessamad Ezzalzouli recortó distancias para el Betis en los últimos instantes del partido. Un momento clave fue la intervención del VAR en el minuto 30, donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Betis por una falta de Nahuel Tenaglia, pero tras la revisión, el árbitro revocó su decisión, manteniendo el marcador sin cambios en ese momento.
El encuentro estuvo equilibrado en términos de remates, con 13 intentos para cada equipo, pero fue el Alavés quien mostró mayor efectividad al concretar dos de sus oportunidades. A pesar de que el Betis dominó la posesión del balón con un 55%, el Deportivo Alavés supo aprovechar sus momentos, destacando por su solidez defensiva y su capacidad para generar ataques peligrosos. La actuación de Carlos Vicente fue especialmente relevante, no solo por abrir el marcador, sino también por su participación activa en el frente de ataque del Alavés, contribuyendo significativamente al resultado final del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Carlos Vicente (Ander Guevara, min.83), Antonio Blanco, Pablo Ibanez (Abderrahman Rebbach, min.90+2), Carles Alena (Youssef Enriquez, min.90+2); Antonio Martinez (Jon Guridi, min.72), Lucas Boye.
REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan (Diego Llorente, min.60), Valentin Gomez; Sergi Altimira (Ezequiel Avila, min.60), Marc Roca, Antony (Pablo Garcia, min.60), Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.76), Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu (Ivan Corralejo, min.76).
--GOLES.
1-0, min.3: Carlos Vicente (Lucas Boye) .
2-0, min.47: Antonio Martinez (Pablo Ibanez) .
2-1, min.90(+5): Abdessamad Ezzalzouli (Marc Roca) .
Penalty pitado a favor del Betis anulado, que había cometido Nahuel Tenaglia en el minuto 30 .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Carles Alena (min.67), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Natan (min.36), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: PENALTI! - Nahuel Tenaglia de Deportivo Alavés comete un penalti contra Abdessamad Ezzalzouli.
Min.31: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Betis.
Min.31: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización para el Betis.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (14,810 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Real Betis
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 13
| 13
|Pases Totales
| 172
| 235
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 16
| 11
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 6
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 50
| 51
|Ataques Peligrosos
| 32
| 14
|Centros
| 14
| 5
|Saques de Banda
| 15
| 14
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 22
|Paradas
| 3
| 7
|Contra Golpes
| 5
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|15
| Permanencia
| Alavés
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Getafe
| 21
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/01/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-3
| Alavés
|25/08/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Betis
|18/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Alavés
|08/02/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Getafe
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 16:15
| LaLiga
| Betis
| Valencia
|08/02/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Betis
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Betis