Deportivo Alavés 2 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés logró una victoria por 2-1 sobre el Betis, en un encuentro marcado por la intensidad y las decisiones cruciales. Los goles del partido llegaron por parte de Carlos Vicente y Antonio Martinez para el Alavés, mientras que Abdessamad Ezzalzouli recortó distancias para el Betis en los últimos instantes del partido. Un momento clave fue la intervención del VAR en el minuto 30, donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Betis por una falta de Nahuel Tenaglia, pero tras la revisión, el árbitro revocó su decisión, manteniendo el marcador sin cambios en ese momento. El encuentro estuvo equilibrado en términos de remates, con 13 intentos para cada equipo, pero fue el Alavés quien mostró mayor efectividad al concretar dos de sus oportunidades. A pesar de que el Betis dominó la posesión del balón con un 55%, el Deportivo Alavés supo aprovechar sus momentos, destacando por su solidez defensiva y su capacidad para generar ataques peligrosos. La actuación de Carlos Vicente fue especialmente relevante, no solo por abrir el marcador, sino también por su participación activa en el frente de ataque del Alavés, contribuyendo significativamente al resultado final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Carlos Vicente (Ander Guevara, min.83), Antonio Blanco, Pablo Ibanez (Abderrahman Rebbach, min.90+2), Carles Alena (Youssef Enriquez, min.90+2); Antonio Martinez (Jon Guridi, min.72), Lucas Boye.



REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan (Diego Llorente, min.60), Valentin Gomez; Sergi Altimira (Ezequiel Avila, min.60), Marc Roca, Antony (Pablo Garcia, min.60), Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.76), Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu (Ivan Corralejo, min.76).



--GOLES.

1-0, min.3: Carlos Vicente (Lucas Boye) .

2-0, min.47: Antonio Martinez (Pablo Ibanez) .

2-1, min.90(+5): Abdessamad Ezzalzouli (Marc Roca) .

Penalty pitado a favor del Betis anulado, que había cometido Nahuel Tenaglia en el minuto 30 .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Carles Alena (min.67), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Natan (min.36), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: PENALTI! - Nahuel Tenaglia de Deportivo Alavés comete un penalti contra Abdessamad Ezzalzouli.



Min.31: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Betis.



Min.31: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización para el Betis.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (14,810 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Real Betis Goles 2 1 Remates Fuera 1 5 Remates 13 13 Pases Totales 172 235 Corners 6 4 Faltas 16 11 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 6 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 50 51 Ataques Peligrosos 32 14 Centros 14 5 Saques de Banda 15 14 Saques de Portería 7 4 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 22 Paradas 3 7 Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 21 15 Permanencia Alavés 22 21 18 Descenso Getafe 21 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés 25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis 18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Alavés 08/02/2026 14:00 LaLiga Alavés Getafe 15/02/2026 19:00 LaLiga Sevilla Alavés









-Próximos partidos del Betis.

