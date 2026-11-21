Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 3-1 al Deportivo de A Coruña en el Estadio Mendizorroza, en un duelo donde los locales mostraron mayor eficacia de cara a puerta. Angel Perez adelantó al Alavés en el minuto 2, pero un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia igualó el marcador al filo del descanso. Lucas Boye, quien falló un penalti en el minuto 55, se redimió al marcar el 2-1 en el 62'. Denis Suárez cerró el marcador en el tiempo añadido. A pesar de tener menos posesión, los vitorianos fueron más incisivos en ataque, destacando la actuación de Angel Perez, quien participó activamente en dos de los goles.
Con esta victoria, el Alavés suma 19 puntos y se coloca en la séptima posición, mientras que el Deportivo se mantiene con 15 puntos, ocupando el undécimo lugar. Con 25 jornadas aún por disputar, ambos equipos continúan en la lucha por sus respectivos objetivos, aunque el Alavés se acerca a las posiciones europeas. El partido, que contó con una asistencia de 17,277 espectadores, no tuvo incidencias relevantes con el VAR, y ambos equipos terminaron con sus once jugadores en el campo a pesar de las numerosas tarjetas amarillas mostradas por el árbitro Victor Garcia.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - DEPORTIVO 1 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Ville Koski, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia; Angel Perez (Hugo Novoa, min.68), Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.68), Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.76); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.76), Lucas Boye.
DEPORTIVO: Leo Roman; Luismi Cruz (Jonathan Asp, min.66), Ximo Navarro (Adama Traore, min.46), Miguel Loureiro, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata; Mario Soriano (Lorenzo Amatucci, min.60), Marc Casado, Riki Rodriguez (Jose Gimenez, min.46); Yeremay Hernandez (Bil Nsongo, min.66), Pierre-Emerick Aubameyang.
-GOLES
1-0, min.2: Angel Perez (Antonio Blanco) .
1-1, min.41: Nahuel Tenaglia (pp).
2-1, min.62: Lucas Boye (Angel Perez) .
3-1, min.90: Denis Suarez (Lucas Boye) .
Penalty fallado por Lucas Boye de Alavés en el minuto 55 .
Gol en propia puerta Nahuel Tenaglia en el minuto 41 .
-ÁRBITRO
Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Angel Perez (min.32), Abderrahman Rebbach (min.56), Lucas Boye (min.66), Ander Guevara (min.89), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Giacomo Quagliata (min.19), Miguel Loureiro (min.48), Ximo Navarro (min.5), Adama Traore (min.56), por parte de DEPORTIVO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza (17,277 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Deportivo
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 1
|Remates
| 21
| 7
|Pases Totales
| 358
| 391
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 20
| 15
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 100
| 94
|Ataques Peligrosos
| 67
| 36
|Centros
| 29
| 8
|Saques de Banda
| 24
| 18
|Saques de Portería
| 3
| 8
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 21
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|8
| Permanencia
| Alavés
| 16
| 13
|11
| Permanencia
| Deportivo
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Deportivo
|06/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Alavés
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
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| Alavés
| 3-1
| Deportivo
|07/11/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Deportivo
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
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