Deportivo Alavés 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés ha ganado este domingo 11/2/2025 4:15:00 PM por 2-1 al Espanyol en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. En el Estadio Mendizorroza, y tras una gran intervención del portero local Antonio Sivera, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Espanyol reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Manolo Gonzalez fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del Deportivo Alavés se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 40' Lucas Boye controló dentro del área, asistió desde la línea de fondo a Denis Suarez y éste, nada más girarse, batió al guardameta Marko Dmitrovic con un fuerte zurdazo a bocajarro y que significó el 2-0. El jugador más participativo en ataque fue Denis Suarez.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Carlos Protesoni, min.86); Calebe (Carlos Vicente, min.62), Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.76), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.61); Antonio Martinez (Ander Guevara, min.62), Lucas Boye.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.70), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Roberto Fernandez, min.46), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Edu Exposito, Antoniu Roca (Tyrhys Dolan, min.46); Pere Milla, Kike Garcia (Ramon Terrats, min.62).



--GOLES.

1-0, min.5: Denis Suarez.

2-0, min.40: Lucas Boye.

2-1, min.56: Roberto Fernandez (Carlos Romero) .

Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 80 .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Javier Iglesias y Javier Alberola. Amonestó a Lucas Boye (min.35), Denis Suarez (min.67), Victor Parada (min.90+3), y, además expulso por doble amarilla a Lucas Boye (min.90+1), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Tyrhys Dolan (min.87), Omar El Hilali (min.87), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (17,149 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Espanyol Goles 2 1 Remates Fuera 4 7 Remates 11 17 Pases Totales 472 369 Corners 1 6 Faltas 14 12 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 3 8 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 107 112 Ataques Peligrosos 39 57 Centros 3 14 Saques de Banda 17 27 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 7 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 15 Paradas 1 2 Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 11 6 Conference League Getafe 17 11 8 Permanencia Alavés 15 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol 14/09/2024 LaLiga Espanyol 3-2 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/11/2025 14:00 LaLiga Girona Alavés 22/11/2025 14:00 LaLiga Alavés Celta 29/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Alavés









-Próximos partidos del Espanyol.

