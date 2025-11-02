Deportivo Alavés 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés ha ganado este domingo 11/2/2025 4:15:00 PM por 2-1 al Espanyol en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
En el Estadio Mendizorroza, y tras una gran intervención del portero local Antonio Sivera, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Espanyol reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Manolo Gonzalez fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar.
En la reanudación, paulatinamente los del Deportivo Alavés se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 40' Lucas Boye controló dentro del área, asistió desde la línea de fondo a Denis Suarez y éste, nada más girarse, batió al guardameta Marko Dmitrovic con un fuerte zurdazo a bocajarro y que significó el 2-0. El jugador más participativo en ataque fue Denis Suarez.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Carlos Protesoni, min.86); Calebe (Carlos Vicente, min.62), Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.76), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.61); Antonio Martinez (Ander Guevara, min.62), Lucas Boye.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.70), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Roberto Fernandez, min.46), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Edu Exposito, Antoniu Roca (Tyrhys Dolan, min.46); Pere Milla, Kike Garcia (Ramon Terrats, min.62).
--GOLES.
1-0, min.5: Denis Suarez.
2-0, min.40: Lucas Boye.
2-1, min.56: Roberto Fernandez (Carlos Romero) .
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 80 .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Javier Iglesias y Javier Alberola. Amonestó a Lucas Boye (min.35), Denis Suarez (min.67), Victor Parada (min.90+3), y, además expulso por doble amarilla a Lucas Boye (min.90+1), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Tyrhys Dolan (min.87), Omar El Hilali (min.87), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (17,149 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 7
|Remates
| 11
| 17
|Pases Totales
| 472
| 369
|Corners
| 1
| 6
|Faltas
| 14
| 12
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 8
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 107
| 112
|Ataques Peligrosos
| 39
| 57
|Centros
| 3
| 14
|Saques de Banda
| 17
| 27
|Saques de Portería
| 8
| 7
|Tratamientos
| 7
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 3
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 11
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|8
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|22/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Espanyol
|14/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta
|29/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol