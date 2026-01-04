Deportivo Alavés 1 - 1 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 1 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés y el Oviedo empataron 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y la intensidad. Los visitantes se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Federico Vinas en el minuto 56, asistido por Ilyas Chaira. Sin embargo, el Alavés logró el empate gracias a Lucas Boye en el minuto 69, demostrando su capacidad de reacción. El partido estuvo lleno de momentos tensos, incluyendo la expulsión por doble amarilla de Carlos Protesoni del Alavés en el minuto 88 y de Federico Vinas del Oviedo en el minuto 76, lo que añadió más emoción al final del encuentro. El Deportivo Alavés mostró una mayor iniciativa en el juego, evidenciada por su posesión del balón del 58% y un mayor número de remates, aunque el Oviedo no se quedó atrás, creando oportunidades significativas que mantuvieron el resultado incierto hasta el final. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en un intento por inclinar la balanza a su favor, pero el marcador no se movió más allá del empate. Este resultado deja al Oviedo en una situación complicada en la clasificación, aún en la zona de descenso, mientras que el Deportivo Alavés, aunque no mejora significativamente su posición, mantiene una distancia respecto a los puestos de descenso directo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - OVIEDO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Denis Suarez (Lucas Boye, min.46), Antonio Blanco, Pablo Ibanez (Carlos Protesoni, min.62); Calebe (Carlos Vicente, min.46), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.62), Antonio Martinez (Aitor Manas, min.90).



OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly (David Carmo, min.54), David Costas, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo (Haissem Hassan, min.54), Santiago Colombatto (Alex Fores, min.85), Ilyas Chaira (Javi Lopez, min.85); Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.74), Federico Vinas.



--GOLES.

0-1, min.56: Federico Vinas (Ilyas Chaira) .

1-1, min.69: Lucas Boye.

Amarilla al banquillo, a Guillermo Almada del Real Oviedo en el minuto 79 .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Denis Suarez (min.45+2), Carlos Protesoni (min.79), y, además expulso por doble amarilla a Carlos Protesoni (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Federico Vinas (min.10), Rahim Alhassane (min.77), y, además expulso por doble amarilla a Federico Vinas (min.76), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (17,345 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Oviedo Goles 1 1 Remates Fuera 6 5 Remates 15 17 Pases Totales 210 188 Corners 6 7 Faltas 11 19 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 0 1 Ataques 122 106 Ataques Peligrosos 58 50 Centros 3 5 Saques de Banda 14 12 Saques de Portería 9 9 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 11 Paradas 5 5 Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 13 Permanencia Alavés 19 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/01/2026 16:15 LaLiga Villarreal Alavés 18/01/2026 16:15 LaLiga Atlético Alavés 25/01/2026 19:00 LaLiga Alavés Betis









-Próximos partidos del Oviedo.

