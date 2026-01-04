Deportivo Alavés 1 - 1 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 1 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés y el Oviedo empataron 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y la intensidad. Los visitantes se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Federico Vinas en el minuto 56, asistido por Ilyas Chaira. Sin embargo, el Alavés logró el empate gracias a Lucas Boye en el minuto 69, demostrando su capacidad de reacción. El partido estuvo lleno de momentos tensos, incluyendo la expulsión por doble amarilla de Carlos Protesoni del Alavés en el minuto 88 y de Federico Vinas del Oviedo en el minuto 76, lo que añadió más emoción al final del encuentro.
El Deportivo Alavés mostró una mayor iniciativa en el juego, evidenciada por su posesión del balón del 58% y un mayor número de remates, aunque el Oviedo no se quedó atrás, creando oportunidades significativas que mantuvieron el resultado incierto hasta el final. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en un intento por inclinar la balanza a su favor, pero el marcador no se movió más allá del empate. Este resultado deja al Oviedo en una situación complicada en la clasificación, aún en la zona de descenso, mientras que el Deportivo Alavés, aunque no mejora significativamente su posición, mantiene una distancia respecto a los puestos de descenso directo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - OVIEDO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Denis Suarez (Lucas Boye, min.46), Antonio Blanco, Pablo Ibanez (Carlos Protesoni, min.62); Calebe (Carlos Vicente, min.46), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.62), Antonio Martinez (Aitor Manas, min.90).
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly (David Carmo, min.54), David Costas, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo (Haissem Hassan, min.54), Santiago Colombatto (Alex Fores, min.85), Ilyas Chaira (Javi Lopez, min.85); Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.74), Federico Vinas.
--GOLES.
0-1, min.56: Federico Vinas (Ilyas Chaira) .
1-1, min.69: Lucas Boye.
Amarilla al banquillo, a Guillermo Almada del Real Oviedo en el minuto 79 .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Denis Suarez (min.45+2), Carlos Protesoni (min.79), y, además expulso por doble amarilla a Carlos Protesoni (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Federico Vinas (min.10), Rahim Alhassane (min.77), y, además expulso por doble amarilla a Federico Vinas (min.76), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (17,345 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Oviedo
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 5
|Remates
| 15
| 17
|Pases Totales
| 210
| 188
|Corners
| 6
| 7
|Faltas
| 11
| 19
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 1
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 122
| 106
|Ataques Peligrosos
| 58
| 50
|Centros
| 3
| 5
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 9
| 9
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 11
|Paradas
| 5
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|13
| Permanencia
| Alavés
| 19
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 12
| 18
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|13/01/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Alavés
|18/01/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Alavés
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Betis
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Betis
|17/01/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Oviedo
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Oviedo