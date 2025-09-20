Deportivo Alavés 1 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 20:32

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Sevilla venció este sábado por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, con goles de Ruben Vargas en el minuto 10, Carlos Vicente de penalti en el minuto 17, y Alexis Sanchez en el minuto 67. El encuentro estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, con el Sevilla mostrando mayor dominio en posesión y ataques, siendo Alexis Sanchez el jugador más destacado en la ofensiva visitante.

En cuanto a la clasificación, tras este resultado, el Sevilla suma 10 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 7 puntos, sin alejarse de los puestos de la parte baja. El partido tuvo varias tarjetas amarillas, destacando una amonestación al banquillo del Deportivo Alavés en el minuto 66, pero sin que hubiera expulsiones que modificaran el desarrollo del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - SEVILLA 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Youssef Enriquez, min.72); Denis Suarez (Abderrahman Rebbach, min.72), Antonio Blanco, Jon Guridi (Antonio Martinez, min.59); Carlos Vicente, Lucas Boye (Mariano Diaz, min.72), Carles Alena (Pablo Ibanez, min.59).

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou (Nemanja Gudelj, min.75), Marcao; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.87), Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo, Ruben Vargas (Akor Adams, min.76), Alfon Gonzalez (Alexis Sanchez, min.14), Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.86).

--GOLES.
0-1, min.10: Ruben Vargas.
1-1, min.17: Carlos Vicente, de penalti.
1-2, min.67: Alexis Sanchez (Jose Angel Carmona) .
Amarilla al banquillo, a Eduardo Coudet del Alavés en el minuto 66 .


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Antonio Blanco (min.89), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Ruben Vargas (min.39), Tanguy Nianzou (min.44), Batista Mendy (min.77), Gabriel Suazo (min.84), Odysseas Vlachodimos (min.85), Gerard Fernandez (min.90+6), Cesar Azpilicueta (min.90+7), por parte del SEVILLA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.33: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Sevilla.

Min.33: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Sevilla
Goles 1 2
Remates Fuera 2 4
Remates 8 9
Pases Totales 394 420
Corners 4 4
Faltas 20 19
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 3 4
Tarjetas Amarillas 1 7
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 126 90
Ataques Peligrosos 48 41
Centros 19 17
Saques de Banda 23 23
Saques de Portería 6 4
Tratamientos 3 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 23 23
Paradas 1 3
Contra Golpes 4 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Villarreal 10 5
4 Champions Espanyol 10 5
5 Europa League Betis 9 6
6 Conference League Athletic Bilbao 9 4
8 Permanencia Sevilla 7 5
9 Permanencia Alavés 7 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 1 4
20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla
12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés
21/08/2023 LaLiga Alavés 4-3 Sevilla




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/09/2025 19:00 LaLiga Getafe Alavés
27/09/2025 18:30 LaLiga Mallorca Alavés
05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 21:30 LaLiga Sevilla Villarreal
28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla
05/10/2025 16:15 LaLiga Sevilla Barcelona


