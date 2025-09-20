Deportivo Alavés 1 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla venció este sábado por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, con goles de Ruben Vargas en el minuto 10, Carlos Vicente de penalti en el minuto 17, y Alexis Sanchez en el minuto 67. El encuentro estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, con el Sevilla mostrando mayor dominio en posesión y ataques, siendo Alexis Sanchez el jugador más destacado en la ofensiva visitante.
En cuanto a la clasificación, tras este resultado, el Sevilla suma 10 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 7 puntos, sin alejarse de los puestos de la parte baja. El partido tuvo varias tarjetas amarillas, destacando una amonestación al banquillo del Deportivo Alavés en el minuto 66, pero sin que hubiera expulsiones que modificaran el desarrollo del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - SEVILLA 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Youssef Enriquez, min.72); Denis Suarez (Abderrahman Rebbach, min.72), Antonio Blanco, Jon Guridi (Antonio Martinez, min.59); Carlos Vicente, Lucas Boye (Mariano Diaz, min.72), Carles Alena (Pablo Ibanez, min.59).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou (Nemanja Gudelj, min.75), Marcao; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.87), Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo, Ruben Vargas (Akor Adams, min.76), Alfon Gonzalez (Alexis Sanchez, min.14), Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.86).
--GOLES.
0-1, min.10: Ruben Vargas.
1-1, min.17: Carlos Vicente, de penalti.
1-2, min.67: Alexis Sanchez (Jose Angel Carmona) .
Amarilla al banquillo, a Eduardo Coudet del Alavés en el minuto 66 .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Antonio Blanco (min.89), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Ruben Vargas (min.39), Tanguy Nianzou (min.44), Batista Mendy (min.77), Gabriel Suazo (min.84), Odysseas Vlachodimos (min.85), Gerard Fernandez (min.90+6), Cesar Azpilicueta (min.90+7), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.33: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Sevilla.
Min.33: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Sevilla
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 4
|Remates
| 8
| 9
|Pases Totales
| 394
| 420
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 20
| 19
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 126
| 90
|Ataques Peligrosos
| 48
| 41
|Centros
| 19
| 17
|Saques de Banda
| 23
| 23
|Saques de Portería
| 6
| 4
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 23
| 23
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|8
| Permanencia
| Sevilla
| 7
| 5
|9
| Permanencia
| Alavés
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|20/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|20/09/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Sevilla
|12/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-3
| Alavés
|21/08/2023
| LaLiga
| Alavés
| 4-3
| Sevilla
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Alavés
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Sevilla
| Villarreal
|28/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Sevilla
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona