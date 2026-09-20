Deportivo 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Deportivo de A Coruña empató este domingo 1-1 contra el Betis en el estadio Abanca-Riazor, en un partido donde los visitantes dominaron la posesión de balón con un 57% y generaron más remates totales (11 frente a 21 del Deportivo). El encuentro comenzó con un Betis más efectivo, logrando adelantarse en el marcador gracias a un gol de Juan Hernández en el minuto 43, asistido por Nelson Deossa. Sin embargo, el Deportivo, que mostró un juego ofensivo constante con 21 remates, consiguió igualar el marcador en el minuto 87 con un tanto de Diego Villares, asistido por Mario Soriano. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró desmarcarse en el marcador, dejando a ambos conjuntos con un punto cada uno. El resultado mantiene al Betis en la tercera posición de la tabla, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, mientras que el Deportivo se sitúa en la séptima posición, a tres puntos de los puestos europeos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO 1 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Jose Gimenez, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Riki Rodriguez (Luismi Cruz, min.65), David Mella (Yeremay Hernandez, min.75), Jonathan Asp (Pierre-Emerick Aubameyang, min.65), Marc Casado (Diego Villares, min.34); Mario Soriano, Bil Nsongo (Adama Traore, min.75).REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra (Valentin Gomez, min.12), Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals (Dani Ceballos, min.79), Marc Roca (Rodrigo Riquelme, min.79), Nelson Deossa (Isco, min.62); Antony (Facundo Bernal, min.62), Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-GOLES

0-1, min.43: Juan Hernandez (Nelson Deossa) .1-1, min.87: Diego Villares (Mario Soriano) .

-ÁRBITRO

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Bright Ede (min.3), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Valentin Gomez (min.65), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.45(+3) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Betis.Min.45(+4) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Abanca-Riazor (29,034 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 6 3 Remates 21 11 Pases Totales 419 576 Corners 11 5 Faltas 6 9 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 8 5 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 90 99 Ataques Peligrosos 56 39 Centros 15 12 Saques de Banda 8 11 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 2 6 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 7 Permanencia Deportivo 10 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 7

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis 16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Próximos partidos de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/10/2026 16:15 LaLiga Real Sociedad Deportivo 16/10/2026 21:00 LaLiga Deportivo Levante 25/10/2026 15:00 LaLiga Atlético Deportivo

Próximos partidos de Betis