Deportivo 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo de A Coruña empató este domingo 1-1 contra el Betis en el estadio Abanca-Riazor, en un partido donde los visitantes dominaron la posesión de balón con un 57% y generaron más remates totales (11 frente a 21 del Deportivo). El encuentro comenzó con un Betis más efectivo, logrando adelantarse en el marcador gracias a un gol de Juan Hernández en el minuto 43, asistido por Nelson Deossa. Sin embargo, el Deportivo, que mostró un juego ofensivo constante con 21 remates, consiguió igualar el marcador en el minuto 87 con un tanto de Diego Villares, asistido por Mario Soriano. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró desmarcarse en el marcador, dejando a ambos conjuntos con un punto cada uno. El resultado mantiene al Betis en la tercera posición de la tabla, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, mientras que el Deportivo se sitúa en la séptima posición, a tres puntos de los puestos europeos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 1 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Jose Gimenez, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Riki Rodriguez (Luismi Cruz, min.65), David Mella (Yeremay Hernandez, min.75), Jonathan Asp (Pierre-Emerick Aubameyang, min.65), Marc Casado (Diego Villares, min.34); Mario Soriano, Bil Nsongo (Adama Traore, min.75).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra (Valentin Gomez, min.12), Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals (Dani Ceballos, min.79), Marc Roca (Rodrigo Riquelme, min.79), Nelson Deossa (Isco, min.62); Antony (Facundo Bernal, min.62), Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.
-GOLES
0-1, min.43: Juan Hernandez (Nelson Deossa) .
1-1, min.87: Diego Villares (Mario Soriano) .
-ÁRBITRO
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Bright Ede (min.3), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Valentin Gomez (min.65), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+3) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Betis.
Min.45(+4) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Abanca-Riazor (29,034 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Real Betis
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 21
| 11
|Pases Totales
| 419
| 576
|Corners
| 11
| 5
|Faltas
| 6
| 9
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 5
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 90
| 99
|Ataques Peligrosos
| 56
| 39
|Centros
| 15
| 12
|Saques de Banda
| 8
| 11
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 10
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 10
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
Próximos partidos de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/10/2026 16:15
| LaLiga
| Real Sociedad
| Deportivo
|16/10/2026 21:00
| LaLiga
| Deportivo
| Levante
|25/10/2026 15:00
| LaLiga
| Atlético
| Deportivo
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/10/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
|14/10/2026 21:00
| Champions
| Betis
| FC Porto
|17/10/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona