Diana Shnaider 0 - 2 Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de junio de 2026.





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La tenista polaca Maja Chwalinska ha avanzado a la final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 7-6, 6-4 en 2 horas y 11 minutos. En el primer set, Maja Chwalinska ganó 7-6 en un tie-break tras un intercambio de breaks en los juegos 4 y 5, donde ambas jugadoras rompieron el servicio de su oponente. En el segundo set, Chwalinska comenzó rompiendo el servicio de Shnaider, pero Shnaider respondió inmediatamente con un break para igualar el marcador. Sin embargo, Chwalinska logró un break crucial en el noveno juego, cerrando el set y el partido en el siguiente juego. En cuanto a las estadísticas de saque, Maja Chwalinska tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y ganó el 35% de los puntos con su primer servicio. Además, salvó 3 de los 3 break points que enfrentó durante el partido.



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