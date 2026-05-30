Diane Parry 2 - 1 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





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La tenista francesa Diane Parry ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3, 4-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 44 minutos. En el primer set, Diane Parry logró romper el servicio de Amanda Anisimova en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-3. Parry mostró solidez en su servicio, manteniéndolo en tres ocasiones. El segundo set fue más disputado, con Amanda Anisimova rompiendo el servicio de Parry dos veces para llevarse el set 6-4. Anisimova también mantuvo su servicio en cuatro ocasiones. El tercer set fue el más reñido, con ambas jugadoras rompiendo el servicio de la otra una vez. El set se decidió en un tie-break, donde Parry se impuso 10-3, asegurando su victoria en el partido. En términos de estadísticas de saque, Diane Parry tuvo un 61% de primeros servicios, ganando el 50% de esos puntos, y cometió 4 dobles faltas a lo largo del partido.



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