Dominic Stephan Stricker 2 - 0 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Swiss Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de julio de 2026.





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El tenista suizo Dominic Stephan Stricker ha avanzado a los octavos de final del torneo Swiss Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Jaume Munar (6-2, 6-4) en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Dominic Stephan Stricker logró romper el servicio de Jaume Munar en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero Stricker consiguió mantener su servicio en el último juego para llevarse el set por 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Dominic Stephan Stricker tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y el 55% con el segundo. Además, logró 7 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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