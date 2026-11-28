Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

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El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 2-3 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro donde los visitantes tomaron la delantera desde temprano. Alejandro Grimaldo abrió el marcador para los colchoneros con un penalti en el minuto 5, seguido rápidamente por un gol de Kang-In Lee en el minuto 7. El Elche recortó distancias con un tanto de Martim Neto en el minuto 26, pero antes del descanso, Julian Alvarez amplió la ventaja del Atlético en el minuto 41, tras una revisión del VAR que validó el gol. En el inicio de la segunda mitad, Buba Sangare volvió a meter al Elche en el partido con un gol en el minuto 48. A pesar de los intentos del equipo local, el Atlético de Madrid mantuvo su ventaja hasta el final, consolidando su posición en la clasificación.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid suma 37 puntos, manteniéndose en la segunda posición de LaLiga, a solo dos puntos del líder, Barcelona, que tiene un partido menos. El Elche, por su parte, sigue en puestos de descenso con 11 puntos, a un punto de la salvación, pero con un partido más que sus rivales directos. El Atlético mostró un juego ofensivo con Julian Alvarez como uno de los jugadores más participativos en ataque, mientras que el Elche, a pesar de tener más posesión, no logró revertir el marcador. El encuentro no tuvo expulsiones, pero sí varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ELCHE 2 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (1-3, al descanso).

-EQUIPOS

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo (Ezequiel Ponce, min.85); Martim Neto (Grady Diangana, min.62), Javi Morcillo, Gonzalo Villar (Josan, min.76); Lucas Cepeda (Ali Houary, min.76), German Valera, Fer Nino (Abiel Osorio, min.85).ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Morten Hjulmand (Koke, min.56), Alejandro Baena (Jonathan David, min.56), Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.85), Pablo Barrios (Johnny Cardoso, min.70); Julian Alvarez, Kang-In Lee (Rodrigo Mendoza, min.70).

-GOLES

0-1, min.5: Alejandro Grimaldo, de penalti.0-2, min.7: Kang-In Lee.1-2, min.26: Martim Neto.1-3, min.41: Julian Alvarez (Alejandro Baena) .2-3, min.48: Buba Sangare (German Valera) .

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Alejandro Muniz y Alvaro Moreno. Amonestó a Buba Sangare (min.54), Roy Revivo (min.67), Ezequiel Ponce (min.90+3), por parte de ELCHE. Amonestó a Marc Pubill (min.43), Alejandro Grimaldo (min.85), Marcos Llorente (min.90), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.Min.42: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio Martinez Valero (27,223 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Elche Atlético de Madrid Goles 2 3 Remates Fuera 4 5 Remates 9 14 Pases Totales 613 564 Corners 5 1 Faltas 16 13 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 0 5 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 131 103 Ataques Peligrosos 71 59 Centros 10 2 Saques de Banda 9 4 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 16 Paradas 1 3 Contra Golpes 8 8

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 13 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

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