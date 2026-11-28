Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 2-3 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro donde los visitantes tomaron la delantera desde temprano. Alejandro Grimaldo abrió el marcador para los colchoneros con un penalti en el minuto 5, seguido rápidamente por un gol de Kang-In Lee en el minuto 7. El Elche recortó distancias con un tanto de Martim Neto en el minuto 26, pero antes del descanso, Julian Alvarez amplió la ventaja del Atlético en el minuto 41, tras una revisión del VAR que validó el gol. En el inicio de la segunda mitad, Buba Sangare volvió a meter al Elche en el partido con un gol en el minuto 48. A pesar de los intentos del equipo local, el Atlético de Madrid mantuvo su ventaja hasta el final, consolidando su posición en la clasificación.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid suma 37 puntos, manteniéndose en la segunda posición de LaLiga, a solo dos puntos del líder, Barcelona, que tiene un partido menos. El Elche, por su parte, sigue en puestos de descenso con 11 puntos, a un punto de la salvación, pero con un partido más que sus rivales directos. El Atlético mostró un juego ofensivo con Julian Alvarez como uno de los jugadores más participativos en ataque, mientras que el Elche, a pesar de tener más posesión, no logró revertir el marcador. El encuentro no tuvo expulsiones, pero sí varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ELCHE 2 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (1-3, al descanso).
-EQUIPOS
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo (Ezequiel Ponce, min.85); Martim Neto (Grady Diangana, min.62), Javi Morcillo, Gonzalo Villar (Josan, min.76); Lucas Cepeda (Ali Houary, min.76), German Valera, Fer Nino (Abiel Osorio, min.85).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Morten Hjulmand (Koke, min.56), Alejandro Baena (Jonathan David, min.56), Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.85), Pablo Barrios (Johnny Cardoso, min.70); Julian Alvarez, Kang-In Lee (Rodrigo Mendoza, min.70).
-GOLES
0-1, min.5: Alejandro Grimaldo, de penalti.
0-2, min.7: Kang-In Lee.
1-2, min.26: Martim Neto.
1-3, min.41: Julian Alvarez (Alejandro Baena) .
2-3, min.48: Buba Sangare (German Valera) .
-ÁRBITRO
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Alejandro Muniz y Alvaro Moreno. Amonestó a Buba Sangare (min.54), Roy Revivo (min.67), Ezequiel Ponce (min.90+3), por parte de ELCHE. Amonestó a Marc Pubill (min.43), Alejandro Grimaldo (min.85), Marcos Llorente (min.90), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.
Min.42: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.
-ESTADIO
Estadio Martinez Valero (27,223 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Elche
| Atlético de Madrid
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 9
| 14
|Pases Totales
| 613
| 564
|Corners
| 5
| 1
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 131
| 103
|Ataques Peligrosos
| 71
| 59
|Centros
| 10
| 2
|Saques de Banda
| 9
| 4
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 16
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 8
| 8
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
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| Elche
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| Elche
| 3-2
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| Atlético
| 1-1
| Elche
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| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Atlético
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| 0-3
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