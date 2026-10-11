Elche 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Elche y el Celta de Vigo empataron sin goles este martes en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga. A pesar de que los locales dominaron la posesión con un 66% y realizaron más remates (13 en total), no lograron convertir su superioridad en el marcador. El equipo ilicitano fue más activo en ataque, con Tete Morente destacando como el jugador más participativo. Por su parte, el conjunto gallego, aunque tuvo menos oportunidades, supo defenderse y mantener su portería a cero, con Ionut Andrei Radu realizando dos paradas importantes. El partido estuvo marcado por la disciplina, con un total de cuatro tarjetas amarillas, tres de ellas para el Celta. Con este resultado, el Elche se mantiene en la decimoséptima posición con 6 puntos, mientras que el Celta de Vigo se sitúa en el noveno lugar con 9 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ELCHE 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Roy Revivo, Victor Chust, Javi Morcillo; Marc Aguado, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.71), Thomas Lemar (Facundo Buonanotte, min.87); Fer Nino (Lucas Cepeda, min.71), German Valera, Tete Morente (Abiel Osorio, min.59).CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas (Hugo Burcio, min.83), Javi Galan (Sergio Carreira, min.71); Ferran Jutgla (Williot Swedberg, min.71), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.60), Hugo Alvarez (Couhaib Driouech, min.71).

-GOLES

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Marc Aguado (min.90+1), por parte de ELCHE. Amonestó a Yoel Lago (min.37), Javi Rueda (min.59), Aleix Febas (min.81), por parte de CELTA DE VIGO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Martinez Valero (25,470 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Elche Celta de Vigo Goles 0 0 Remates Fuera 7 5 Remates 13 7 Pases Totales 649 324 Corners 5 2 Faltas 19 21 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 107 57 Ataques Peligrosos 55 31 Centros 14 1 Saques de Banda 8 9 Saques de Portería 9 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 24 19 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 9 Permanencia Celta 8 8 17 Permanencia Elche 6 8 18 Descenso Levante 5 6 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

Últimos Resultados de Elche

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Últimos Resultados de Celta de Vigo

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