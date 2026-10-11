Elche 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Elche y el Celta de Vigo empataron sin goles este martes en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga. A pesar de que los locales dominaron la posesión con un 66% y realizaron más remates (13 en total), no lograron convertir su superioridad en el marcador. El equipo ilicitano fue más activo en ataque, con Tete Morente destacando como el jugador más participativo. Por su parte, el conjunto gallego, aunque tuvo menos oportunidades, supo defenderse y mantener su portería a cero, con Ionut Andrei Radu realizando dos paradas importantes. El partido estuvo marcado por la disciplina, con un total de cuatro tarjetas amarillas, tres de ellas para el Celta. Con este resultado, el Elche se mantiene en la decimoséptima posición con 6 puntos, mientras que el Celta de Vigo se sitúa en el noveno lugar con 9 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ELCHE 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Roy Revivo, Victor Chust, Javi Morcillo; Marc Aguado, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.71), Thomas Lemar (Facundo Buonanotte, min.87); Fer Nino (Lucas Cepeda, min.71), German Valera, Tete Morente (Abiel Osorio, min.59).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas (Hugo Burcio, min.83), Javi Galan (Sergio Carreira, min.71); Ferran Jutgla (Williot Swedberg, min.71), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.60), Hugo Alvarez (Couhaib Driouech, min.71).
-GOLES
-ÁRBITRO
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Marc Aguado (min.90+1), por parte de ELCHE. Amonestó a Yoel Lago (min.37), Javi Rueda (min.59), Aleix Febas (min.81), por parte de CELTA DE VIGO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Martinez Valero (25,470 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Elche
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 649
| 324
|Corners
| 5
| 2
|Faltas
| 19
| 21
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 107
| 57
|Ataques Peligrosos
| 55
| 31
|Centros
| 14
| 1
|Saques de Banda
| 8
| 9
|Saques de Portería
| 9
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 24
| 19
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|9
| Permanencia
| Celta
| 8
| 8
|17
| Permanencia
| Elche
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Levante
| 5
| 6
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|26/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Elche
|06/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Celta
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
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| Celta
| 5-0
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
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