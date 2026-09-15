Elche 2 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

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El Real Madrid ha ganado este martes por 2-3 al Elche en un emocionante partido de la sexta jornada de LaLiga, disputado en el Estadio Martínez Valero. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un gol en propia puerta de Matias Dituro en el minuto 25, seguido por un tanto de Kylian Mbappe en el 33', asistido por Yan Diomande. El Elche, a pesar de ir perdiendo 0-2 al descanso, mostró una gran reacción en la segunda mitad. Abiel Osorio recortó distancias en el 71' y Fer Nino igualó el marcador en el 83'. Sin embargo, el conjunto blanco se llevó la victoria con un gol de Carlos Espi en el tiempo de descuento, asistido por Mbappe. A pesar de la derrota, el Elche dominó en posesión y remates, pero no pudo evitar seguir en la última posición de la tabla.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 18 puntos en seis partidos, igualando al Barcelona en la cima de la clasificación, aunque el equipo catalán tiene un partido menos. El Elche, por su parte, permanece en la última posición con solo dos puntos en seis encuentros, lo que complica su situación en la lucha por la permanencia. Kylian Mbappe fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, participando activamente en el ataque del Real Madrid con un gol y una asistencia decisiva. El partido transcurrió sin incidentes significativos del VAR, y ambos equipos finalizaron con once jugadores en el campo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ELCHE 2 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.68), Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; German Valera (Thomas Lemar, min.58), Martim Neto (Fer Nino, min.68), Marc Aguado (Lucas Cepeda, min.58), Gonzalo Villar, Tete Morente (Josan, min.80), Abiel Osorio.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Carlos Espi, min.87), Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Endrick, min.86), Yan Diomande (Denzel Dumfries, min.90+2), Arda Guler (Jude Bellingham, min.68), Vinicius Junior (Brahim Diaz, min.68), Kylian Mbappe.

-GOLES

0-1, min.25: Matias Dituro (pp).0-2, min.33: Kylian Mbappe (Yan Diomande) .1-2, min.71: Abiel Osorio (Lucas Cepeda) .2-2, min.83: Fer Nino (Josan) .2-3, min.90(+1): Carlos Espi (Kylian Mbappe) .Gol en propia puerta Matias Dituro en el minuto 25 .

-ÁRBITRO

Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Guillermo Cuadra. Amonestó a Marc Aguado (min.31), Lucas Cepeda (min.78), Josan (min.90+3), Gonzalo Villar (min.90+4), por parte de ELCHE. Amonestó a Yan Diomande (min.4), Ibrahima Konate (min.73), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Martinez Valero (30,383 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Elche Real Madrid Goles 2 3 Remates Fuera 6 11 Remates 11 20 Pases Totales 544 430 Corners 2 5 Faltas 21 8 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 2 5 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 99 94 Ataques Peligrosos 52 61 Centros 16 17 Saques de Banda 11 11 Saques de Portería 14 9 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 22 Paradas 2 1 Contra Golpes 1 4

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 6 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

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