Elche 2 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este martes por 2-3 al Elche en un emocionante partido de la sexta jornada de LaLiga, disputado en el Estadio Martínez Valero. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un gol en propia puerta de Matias Dituro en el minuto 25, seguido por un tanto de Kylian Mbappe en el 33', asistido por Yan Diomande. El Elche, a pesar de ir perdiendo 0-2 al descanso, mostró una gran reacción en la segunda mitad. Abiel Osorio recortó distancias en el 71' y Fer Nino igualó el marcador en el 83'. Sin embargo, el conjunto blanco se llevó la victoria con un gol de Carlos Espi en el tiempo de descuento, asistido por Mbappe. A pesar de la derrota, el Elche dominó en posesión y remates, pero no pudo evitar seguir en la última posición de la tabla.
Con esta victoria, el Real Madrid suma 18 puntos en seis partidos, igualando al Barcelona en la cima de la clasificación, aunque el equipo catalán tiene un partido menos. El Elche, por su parte, permanece en la última posición con solo dos puntos en seis encuentros, lo que complica su situación en la lucha por la permanencia. Kylian Mbappe fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, participando activamente en el ataque del Real Madrid con un gol y una asistencia decisiva. El partido transcurrió sin incidentes significativos del VAR, y ambos equipos finalizaron con once jugadores en el campo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ELCHE 2 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.68), Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; German Valera (Thomas Lemar, min.58), Martim Neto (Fer Nino, min.68), Marc Aguado (Lucas Cepeda, min.58), Gonzalo Villar, Tete Morente (Josan, min.80), Abiel Osorio.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Carlos Espi, min.87), Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Endrick, min.86), Yan Diomande (Denzel Dumfries, min.90+2), Arda Guler (Jude Bellingham, min.68), Vinicius Junior (Brahim Diaz, min.68), Kylian Mbappe.
-GOLES
0-1, min.25: Matias Dituro (pp).
0-2, min.33: Kylian Mbappe (Yan Diomande) .
1-2, min.71: Abiel Osorio (Lucas Cepeda) .
2-2, min.83: Fer Nino (Josan) .
2-3, min.90(+1): Carlos Espi (Kylian Mbappe) .
Gol en propia puerta Matias Dituro en el minuto 25 .
-ÁRBITRO
Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Guillermo Cuadra. Amonestó a Marc Aguado (min.31), Lucas Cepeda (min.78), Josan (min.90+3), Gonzalo Villar (min.90+4), por parte de ELCHE. Amonestó a Yan Diomande (min.4), Ibrahima Konate (min.73), por parte de REAL MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Martinez Valero (30,383 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Elche
| Real Madrid
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 6
| 11
|Remates
| 11
| 20
|Pases Totales
| 544
| 430
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 21
| 8
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 99
| 94
|Ataques Peligrosos
| 52
| 61
|Centros
| 16
| 17
|Saques de Banda
| 11
| 11
|Saques de Portería
| 14
| 9
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 22
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
Próximos partidos de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/09/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
|11/10/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Celta
|18/10/2026 15:00
| LaLiga
| Villarreal
| Elche
Próximos partidos de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Real Madrid
|10/10/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Villarreal
|14/10/2026 21:00
| Champions
| Roma
| Real Madrid