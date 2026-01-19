Elche 2 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Martínez Valero, Elche y Sevilla terminaron empatados a dos goles, repartiendo puntos en la jornada 20 de LaLiga. El partido comenzó con un Elche que mostró eficacia en ataque, adelantándose en el marcador gracias a un gol de Aleix Febas, asistido por Martim Neto en el minuto 14, seguido de un tanto de Germán Valera en el minuto 55, lo que parecía encaminar al equipo local hacia una victoria. Sin embargo, el Sevilla logró reaccionar en la segunda mitad, con Akor Adams convirtiéndose en la figura del encuentro al marcar dos goles, el primero en el minuto 75 y el segundo, un penalti en el tiempo añadido, sellando el empate final.
El partido fue intenso y disputado, con ambos equipos teniendo momentos de dominio. El Sevilla, a pesar de no conseguir la victoria, demostró su capacidad de reacción, liderada por Akor Adams, quien fue determinante en el ataque visitante. El árbitro, Ricardo De Burgos, tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos, pero sin decisiones alteradas por el VAR. Este resultado deja al Elche y al Sevilla en la mitad de la tabla, luchando por mejorar su posición en las jornadas restantes, con el Sevilla buscando alejarse de las posiciones de descenso y el Elche intentando consolidarse en la parte media de la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 2 - SEVILLA 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Inaki Pena; Josan (Bambo Diaby, min.68), Victor Chust, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Adria Pedrosa, min.80); Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.67), Marc Aguado, Aleix Febas (Federico Redondo, min.87); Grady Diangana (Yago Santiago, min.68), Alvaro Rodriguez.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez (Tanguy Nianzou, min.46), Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Oso; Djibril Sow (Miguel Angel Sierra, min.63), Lucien Agoume, Batista Mendy; Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.63), Gerard Fernandez (Akor Adams, min.46).
--GOLES.
1-0, min.14: Aleix Febas (Martim Neto) .
2-0, min.55: German Valera (Marc Aguado) .
2-1, min.75: Akor Adams.
2-2, min.90(+2): Akor Adams, de penalti.
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: David Galvez y Jose Sanchez. Amonestó a Victor Chust (min.21), Yago Santiago (min.80), Bambo Diaby (min.90+4), por parte del ELCHE. Amonestó a Batista Mendy (min.59), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (22,594 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Sevilla
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 10
|Remates
| 8
| 23
|Pases Totales
| 338
| 327
|Corners
| 9
| 7
|Faltas
| 11
| 11
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 100
| 92
|Ataques Peligrosos
| 41
| 58
|Centros
| 10
| 9
|Saques de Banda
| 13
| 16
|Saques de Portería
| 8
| 6
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 11
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|8
| Permanencia
| Elche
| 24
| 20
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 21
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|24/05/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Sevilla
|28/01/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/01/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
|31/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Elche
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao
|02/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Sevilla
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Girona