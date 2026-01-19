Elche 2 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Martínez Valero, Elche y Sevilla terminaron empatados a dos goles, repartiendo puntos en la jornada 20 de LaLiga. El partido comenzó con un Elche que mostró eficacia en ataque, adelantándose en el marcador gracias a un gol de Aleix Febas, asistido por Martim Neto en el minuto 14, seguido de un tanto de Germán Valera en el minuto 55, lo que parecía encaminar al equipo local hacia una victoria. Sin embargo, el Sevilla logró reaccionar en la segunda mitad, con Akor Adams convirtiéndose en la figura del encuentro al marcar dos goles, el primero en el minuto 75 y el segundo, un penalti en el tiempo añadido, sellando el empate final. El partido fue intenso y disputado, con ambos equipos teniendo momentos de dominio. El Sevilla, a pesar de no conseguir la victoria, demostró su capacidad de reacción, liderada por Akor Adams, quien fue determinante en el ataque visitante. El árbitro, Ricardo De Burgos, tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos, pero sin decisiones alteradas por el VAR. Este resultado deja al Elche y al Sevilla en la mitad de la tabla, luchando por mejorar su posición en las jornadas restantes, con el Sevilla buscando alejarse de las posiciones de descenso y el Elche intentando consolidarse en la parte media de la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - SEVILLA 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Josan (Bambo Diaby, min.68), Victor Chust, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Adria Pedrosa, min.80); Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.67), Marc Aguado, Aleix Febas (Federico Redondo, min.87); Grady Diangana (Yago Santiago, min.68), Alvaro Rodriguez.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez (Tanguy Nianzou, min.46), Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Oso; Djibril Sow (Miguel Angel Sierra, min.63), Lucien Agoume, Batista Mendy; Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.63), Gerard Fernandez (Akor Adams, min.46).



--GOLES.

1-0, min.14: Aleix Febas (Martim Neto) .

2-0, min.55: German Valera (Marc Aguado) .

2-1, min.75: Akor Adams.

2-2, min.90(+2): Akor Adams, de penalti.





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: David Galvez y Jose Sanchez. Amonestó a Victor Chust (min.21), Yago Santiago (min.80), Bambo Diaby (min.90+4), por parte del ELCHE. Amonestó a Batista Mendy (min.59), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (22,594 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Sevilla Goles 2 2 Remates Fuera 1 10 Remates 8 23 Pases Totales 338 327 Corners 9 7 Faltas 11 11 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 2 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 100 92 Ataques Peligrosos 41 58 Centros 10 9 Saques de Banda 13 16 Saques de Portería 8 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 11 Paradas 6 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 8 Permanencia Elche 24 20 14 Permanencia Sevilla 21 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 24/05/2023 LaLiga Elche 1-1 Sevilla 28/01/2023 LaLiga Sevilla 3-0 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/01/2026 21:00 LaLiga Levante Elche 31/01/2026 21:00 LaLiga Elche Barcelona 08/02/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Elche









-Próximos partidos del Sevilla.

