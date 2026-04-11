Elche 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

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El Elche ha ganado este miércoles por 1-0 al Valencia en el Estadio Martínez Valero, en un duelo donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos. El único gol del encuentro llegó en el minuto 73, cuando Lucas Cepeda, asistido por Aleix Febas, batió al portero visitante Stole Dimitrievski. A pesar de que el Valencia tuvo más remates totales con 21 disparos frente a los 7 del Elche, la falta de puntería y la buena actuación del guardameta Matias Dituro impidieron que los visitantes pudieran igualar el marcador. El Elche dominó la posesión del balón con un 57%, lo que les permitió controlar el ritmo del partido y minimizar las oportunidades del rival.

Con esta victoria, el Elche suma 35 puntos, igualando al Valencia, que también cuenta con 35 puntos pero con un partido más disputado. Esta situación mantiene a ambos equipos fuera de la zona de descenso, pero aún en una posición comprometida en la tabla. En cuanto a la clasificación, el Barcelona, con 76 puntos y 30 partidos jugados, se mantiene como líder y, con 8 jornadas por disputar, se acerca al título de LaLiga, mientras que el Real Madrid, con 70 puntos, sigue en la pelea por el campeonato. Por su parte, el Valencia deberá mejorar su efectividad de cara a portería para asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (John Donald, min.64), David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Victor Chust, min.83); Tete Morente, Aleix Febas, Gonzalo Villar (Lucas Cepeda, min.72), Martim Neto (Adria Pedrosa, min.72); Rafa Mir, Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.64).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Eray Coemert (Pepelu, min.75), Jose Gaya; Luis Rioja (Diego Lopez, min.61), Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Lucas Beltran (Arnaut Danjuma, min.81), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.61).



--GOLES.

1-0, min.73: Lucas Cepeda (Aleix Febas) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Munuera. Amonestó a Buba Sangare (min.59), por parte del ELCHE. Amonestó a Guido Rodriguez (min.64), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Valencia Goles 1 0 Remates Fuera 5 6 Remates 7 21 Pases Totales 441 310 Corners 5 9 Faltas 15 18 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 0 8 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 92 89 Ataques Peligrosos 40 35 Centros 14 21 Saques de Banda 14 12 Saques de Portería 9 11 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 21 19 Paradas 7 1 Contra Golpes 10 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 14 Permanencia Valencia 35 31 16 Permanencia Elche 32 31 18 Descenso Sevilla 31 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/04/2026 19:00 LaLiga Elche Atlético 26/04/2026 16:15 LaLiga Real Oviedo Elche 03/05/2026 19:00 LaLiga Celta Elche









-Próximos partidos del Valencia.

