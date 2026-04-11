Elche 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche ha ganado este miércoles por 1-0 al Valencia en el Estadio Martínez Valero, en un duelo donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos. El único gol del encuentro llegó en el minuto 73, cuando Lucas Cepeda, asistido por Aleix Febas, batió al portero visitante Stole Dimitrievski. A pesar de que el Valencia tuvo más remates totales con 21 disparos frente a los 7 del Elche, la falta de puntería y la buena actuación del guardameta Matias Dituro impidieron que los visitantes pudieran igualar el marcador. El Elche dominó la posesión del balón con un 57%, lo que les permitió controlar el ritmo del partido y minimizar las oportunidades del rival.
Con esta victoria, el Elche suma 35 puntos, igualando al Valencia, que también cuenta con 35 puntos pero con un partido más disputado. Esta situación mantiene a ambos equipos fuera de la zona de descenso, pero aún en una posición comprometida en la tabla. En cuanto a la clasificación, el Barcelona, con 76 puntos y 30 partidos jugados, se mantiene como líder y, con 8 jornadas por disputar, se acerca al título de LaLiga, mientras que el Real Madrid, con 70 puntos, sigue en la pelea por el campeonato. Por su parte, el Valencia deberá mejorar su efectividad de cara a portería para asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.
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FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (John Donald, min.64), David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Victor Chust, min.83); Tete Morente, Aleix Febas, Gonzalo Villar (Lucas Cepeda, min.72), Martim Neto (Adria Pedrosa, min.72); Rafa Mir, Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.64).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Eray Coemert (Pepelu, min.75), Jose Gaya; Luis Rioja (Diego Lopez, min.61), Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Lucas Beltran (Arnaut Danjuma, min.81), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.61).
--GOLES.
1-0, min.73: Lucas Cepeda (Aleix Febas) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Munuera. Amonestó a Buba Sangare (min.59), por parte del ELCHE. Amonestó a Guido Rodriguez (min.64), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Valencia
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 7
| 21
|Pases Totales
| 441
| 310
|Corners
| 5
| 9
|Faltas
| 15
| 18
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 8
|Fueras de Juego
| 4
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 92
| 89
|Ataques Peligrosos
| 40
| 35
|Centros
| 14
| 21
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 9
| 11
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 21
| 19
|Paradas
| 7
| 1
|Contra Golpes
| 10
| 8
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|14
| Permanencia
| Valencia
| 35
| 31
|16
| Permanencia
| Elche
| 32
| 31
|18
| Descenso
| Sevilla
| 31
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|23/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Atlético
|26/04/2026 16:15
| LaLiga
| Real Oviedo
| Elche
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Elche
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia
|25/04/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Girona
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Atlético