Elche 1 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Martinez Valero, el Villarreal se impuso por 3-1 al Elche en un encuentro donde la posesión no fue sinónimo de victoria. A pesar de que el Elche dominó el balón con un 79% de posesión y realizó 777 pases, no logró traducir esa superioridad en el marcador final. El Villarreal, por su parte, fue eficaz en sus ataques, aprovechando sus oportunidades para asegurar los tres puntos con goles de Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Alfonso Pedraza. Martim Neto descontó para el Elche, pero no fue suficiente para cambiar el resultado. La actuación del VAR jugó un papel crucial al confirmar el primer gol del Villarreal, manteniendo la decisión inicial del árbitro tras una revisión. Este resultado deja al Villarreal en una posición favorable para clasificar a la Champions, situándose en la tercera posición con 38 puntos tras 17 partidos, un punto por encima del Atlético Madrid y a cuatro del Real Madrid, teniendo un partido menos disputado. El Elche, por otro lado, se encuentra en la novena posición con 22 puntos tras 18 partidos, alejándose de los puestos de descenso pero sin alcanzar los puestos europeos. La efectividad del Villarreal frente a la puerta rival y su capacidad para convertir las pocas oportunidades que tuvieron contrastó con la incapacidad del Elche para materializar su dominio en el juego en goles, destacando la importancia de la eficacia sobre la posesión en el fútbol.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - VILLAREAL 3 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber (Bambo Diaby, min.61), Pedro Bigas; Alvaro Nunez (Josan, min.79), Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.79), Aleix Febas, Marc Aguado (Grady Diangana, min.71), German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir (Adam Boayar, min.79).



VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Santiago Mourino (Juan Foyth, min.80), Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe (Sergi Cardona, min.68), Santi Comesana, Daniel Parejo (Carlos Macia, min.76), Alberto Moleiro; Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.67), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.75).



--GOLES.

0-1, min.7: Alberto Moleiro (Georges Mikautadze) .

0-2, min.14: Georges Mikautadze (Nicolas Pepe) .

1-2, min.30: Martim Neto (Aleix Febas) .

1-3, min.83: Alfonso Pedraza (Sergi Cardona) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a German Valera (min.50), Pedro Bigas (min.67), Aleix Febas (min.67), por parte del ELCHE. Amonestó a Ayoze Perez (min.39), Santi Comesana (min.67), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.8: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Villarreal se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (27,078 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Villareal Goles 1 3 Remates Fuera 6 5 Remates 13 11 Pases Totales 777 220 Corners 6 2 Faltas 7 12 Posesión 79% 21% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 3 Ataques 163 51 Ataques Peligrosos 97 24 Centros 24 4 Saques de Banda 25 12 Saques de Portería 3 11 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 8 Paradas 1 1 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 9 Permanencia Elche 22 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/01/2026 21:00 LaLiga Valencia Elche 19/01/2026 21:00 LaLiga Elche Sevilla 25/01/2026 19:00 LaLiga Levante Elche









-Próximos partidos del Villareal.

