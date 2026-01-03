Elche 1 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Martinez Valero, el Villarreal se impuso por 3-1 al Elche en un encuentro donde la posesión no fue sinónimo de victoria. A pesar de que el Elche dominó el balón con un 79% de posesión y realizó 777 pases, no logró traducir esa superioridad en el marcador final. El Villarreal, por su parte, fue eficaz en sus ataques, aprovechando sus oportunidades para asegurar los tres puntos con goles de Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Alfonso Pedraza. Martim Neto descontó para el Elche, pero no fue suficiente para cambiar el resultado. La actuación del VAR jugó un papel crucial al confirmar el primer gol del Villarreal, manteniendo la decisión inicial del árbitro tras una revisión.
Este resultado deja al Villarreal en una posición favorable para clasificar a la Champions, situándose en la tercera posición con 38 puntos tras 17 partidos, un punto por encima del Atlético Madrid y a cuatro del Real Madrid, teniendo un partido menos disputado. El Elche, por otro lado, se encuentra en la novena posición con 22 puntos tras 18 partidos, alejándose de los puestos de descenso pero sin alcanzar los puestos europeos. La efectividad del Villarreal frente a la puerta rival y su capacidad para convertir las pocas oportunidades que tuvieron contrastó con la incapacidad del Elche para materializar su dominio en el juego en goles, destacando la importancia de la eficacia sobre la posesión en el fútbol.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - VILLAREAL 3 (1-2, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber (Bambo Diaby, min.61), Pedro Bigas; Alvaro Nunez (Josan, min.79), Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.79), Aleix Febas, Marc Aguado (Grady Diangana, min.71), German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir (Adam Boayar, min.79).
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Santiago Mourino (Juan Foyth, min.80), Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe (Sergi Cardona, min.68), Santi Comesana, Daniel Parejo (Carlos Macia, min.76), Alberto Moleiro; Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.67), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.75).
--GOLES.
0-1, min.7: Alberto Moleiro (Georges Mikautadze) .
0-2, min.14: Georges Mikautadze (Nicolas Pepe) .
1-2, min.30: Martim Neto (Aleix Febas) .
1-3, min.83: Alfonso Pedraza (Sergi Cardona) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a German Valera (min.50), Pedro Bigas (min.67), Aleix Febas (min.67), por parte del ELCHE. Amonestó a Ayoze Perez (min.39), Santi Comesana (min.67), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.8: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Villarreal se mantiene.
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (27,078 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Villareal
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 6
| 5
|Remates
| 13
| 11
|Pases Totales
| 777
| 220
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 7
| 12
|Posesión
| 79%
| 21%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 163
| 51
|Ataques Peligrosos
| 97
| 24
|Centros
| 24
| 4
|Saques de Banda
| 25
| 12
|Saques de Portería
| 3
| 11
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 8
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|9
| Permanencia
| Elche
| 22
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|04/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Elche
|19/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Sevilla
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Alavés
|17/01/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Villarreal
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Ajax