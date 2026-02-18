Elena Rybakina 1 - 1 Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Antonia Ruzic ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Elena Rybakina por la vía rápida debido a que Rybakina ha abandonado el partido. El encuentro se encontraba en el tercer set con un marcador parcial de 7-5, 4-6, 1-0 a favor de Ruzic cuando Rybakina decidió retirarse. Durante el primer set, Ruzic logró romper el servicio de Rybakina en tres ocasiones, mientras que Rybakina logró hacerlo en dos ocasiones, llevándose el set Ruzic por 7-5. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta el 4-5, momento en el cual Ruzic consiguió romper el servicio de Rybakina y ganar el set por 6-4. El tercer set apenas había comenzado con un juego a favor de Ruzic antes de la retirada de Rybakina. Este resultado permite a Antonia Ruzic avanzar en el torneo, mientras que Elena Rybakina, a pesar de su retirada, mostró un sólido rendimiento en los primeros sets. El partido se disputó en el Dubai Duty Free Tennis Centre, un escenario reconocido por acoger uno de los eventos más prestigiosos del circuito WTA.



