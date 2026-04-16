Elena Rybakina 2 - 0 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida indoor, tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 6-3, 6-4 en 1 hora y 12 minutos. En el primer set, Rybakina logró un break crucial en el cuarto juego para adelantarse 3-1, y mantuvo su servicio en el resto del set para cerrarlo 6-3. En el segundo set, el marcador estuvo igualado hasta el 4-4, cuando Rybakina consiguió romper el servicio de Shnaider en el noveno juego y luego mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. Rybakina no concedió ningún set, destacando en sus estadísticas de saque con un 69% de primeros servicios y 9 aces durante el partido.



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