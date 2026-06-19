Elina Svitolina 0 - 2 Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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La tenista filipina Alexandra Eala ha avanzado a las semifinales del torneo de hierba Court Championships en Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 6-4 en 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Alexandra Eala logró romper el servicio de Elina Svitolina en dos ocasiones, mientras que Svitolina consiguió un break. Eala mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Eala nuevamente fue efectiva con los breaks, logrando tres, mientras que Svitolina también rompió el servicio de Eala dos veces. Eala mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Eala tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de los puntos jugados con su servicio. Por otro lado, Svitolina tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 49% de los puntos jugados con su servicio.



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