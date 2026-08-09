Elina Svitolina 2 - 0 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Toronto, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Amanda Anisimova con un resultado de 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Svitolina logró romper el servicio de Anisimova en los juegos 1 y 3, mientras que mantuvo su propio servicio en los juegos 2, 4, 6, y 8, cerrando el set con un marcador de 6-2. Anisimova solo pudo mantener su servicio en los juegos 5 y 7. En el segundo set, Svitolina comenzó fuerte rompiendo el servicio de Anisimova en los juegos 1 y 3. Aunque Anisimova logró un break en el juego 4, Svitolina respondió con otro break en el juego 5. Anisimova mantuvo su servicio en los juegos 7 y 9, pero Svitolina cerró el set y el partido manteniendo su servicio en el juego 10, finalizando 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 56% y ganó el 67% de sus puntos de servicio, mientras que Anisimova tuvo un 1st Serve Percentage del 57% y ganó el 50% de sus puntos de servicio.



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